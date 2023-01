Bonito encerra temporada de 2022 com recorde de visitantes

Em dezembro de 2021, a Gol voltou a operar no destino com dois voos semanais conectados diretamente com Congonhas / Divulgação

Considerado o melhor destino de ecoturismo do Brasil, Bonito confirmou em 2022 o crescimento do turismo local depois da pandemia do coronavírus, quando o brasileiro buscou mais o contato com a natureza e a melhoria dos acessos ao destino.

De acordo com a prefeitura, a reabertura do aeroporto regional, reformando e reequipado pelo Governo do Estado, foi decisivo para essa retomada.

Em dezembro de 2021, a Gol voltou a operar no destino com dois voos semanais conectados diretamente com Congonhas (SP), elevando o número de desembarques de 11.398, naquele ano, para 25.602, em 2022.

“O recorde de visitantes já era previsto, pelo grande procura pelo destino, mas não esperava esse aumento de mais de 30% em relação a 2016”, disse Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).

“Fruto da retomada forte, captação do voo da Gol, as ações promocionais do Estado e o trabalho do trade turístico local”.

Melhoria do acesso

Além da readequação do aeródromo para receber grandes aeronaves, o prefeito bonitense Josmail Rodrigues cita como determinante para o sucesso do destino os investimentos do Estado em logística, melhorando as rodovias de acesso a Bonito a partir de Campo Grande (distante 283 km), principal entrada dos turistas de outros estados.

“A nossa gestão no turismo prima pela qualidade, segurança e sustentabilidade. Retomamos em 2020 com protocolos rigorosos, priorizando a saúde dos visitantes, e o retorno dos voos foi uma grande conquista”, disse ele. “O apoio do Estado e dos empresários também foi importante na captação de eventos e promoção e divulgação do nosso destino”, completa.

Josmail destaca ainda duas obras viárias importantes para facilitar o acesso e encurtar distâncias, em execução pelo Governo do Estado, que são a pavimentação da Rodovia do Turismo, que interliga o centro da cidade aos balneários situados no entorno do Rio Formoso, e da MS-345 (novo acesso a Campo Grande, pela BR-262). “A logística é tudo”, resume.

Visitações crescem

Boletim do Bonito Convention e Visitors Bureau (BCVB), que coordena o Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), aponta que o destino tem apresentado também um crescimento no número de visitações aos mais de 40 atrativos. Em dezembro de 2022, foram 93.129 visitações, superando o mesmo período de 2021 (92.710), totalizando 846.627 no ano.

Conforme os números divulgados pelo OTEB, que realiza mensalmente pesquisas do movimento turístico do destino, dezembro foi o segundo melhor movimento em 2022: 28.633 turistas. O mês de janeiro daquele ano foi recorde em oito anos: 30.220 turistas. Bonito recebeu 205.460 visitantes em 2021; em 2020, foram 145.219; e em 2019, 209.568.

A taxa de ocupação hoteleira em dezembro foi de 65%, com o setor recebendo as melhores notas dos websites Tripadvisor.com e Booking.com. Dentre os atrativos, os balneários (municipal e privados) mantém a preferência dos turistas, com 43.980 visitações, seguido da atividade de flutuação (14.609), cachoeiras (10.960) e Gruta do Lago Azul (7.390).