Bonito implanta cadastro para bicicletas elétricas e veículos autopropelidos

A medida tem como objetivo acompanhar o crescimento acelerado do uso desses veículos na cidade / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (DEMTRAT), iniciou a implantação do Cadastro Municipal de Veículos Autopropelidos, um sistema digital inédito no estado para o registro e monitoramento de bicicletas elétricas, patinetes elétricos e equipamentos similares. A iniciativa, que tem caráter educativo e fiscalizatório, visa organizar o tráfego e garantir maior segurança no trânsito municipal.

Nesta terça-feira (10), o diretor do DEMTRAT, Cristalvo Freitas Campos, apresentou o novo sistema em reunião com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e representantes do Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN-MS). O encontro buscou alinhar os procedimentos e fortalecer a atuação integrada entre os órgãos responsáveis pela segurança viária.

O cadastro digital funcionará como uma ferramenta detalhada, permitindo o registro do veículo e do condutor, além de consultas em tempo real por agentes durante abordagens. A plataforma também possibilitará o registro de irregularidades, a criação de um histórico de ocorrências e a geração de dados estatísticos para auxiliar no planejamento urbano e na formulação de políticas públicas de mobilidade.

De acordo com a prefeitura, a medida tem como objetivo acompanhar o crescimento acelerado do uso desses veículos na cidade, estabelecendo regras claras de circulação e proporcionando maior proteção aos usuários e pedestres. Com o sistema, o município passa a ter uma base técnica robusta para ações preventivas, educativas e de fiscalização voltadas à segurança no trânsito.

A regulamentação da iniciativa está em andamento por meio de projeto de lei municipal. Com isso, Bonito se torna o primeiro município de Mato Grosso do Sul a estruturar um cadastro funcional com finalidade fiscalizatória para veículos autopropelidos, posicionando-se na vanguarda nacional em ações deste segmento. As orientações sobre prazos, forma de cadastramento e canais de atendimento serão divulgadas em breve pela prefeitura, acompanhadas de campanhas educativas direcionadas à população.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!