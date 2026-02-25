Bonito inicia cadastro obrigatório de bicicletas elétricas e veículos autopropelidos

A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (Demtrat), deu início nesta quarta-feira (25) ao cadastro obrigatório de bicicletas elétricas e veículos autopropelidos que circulam no município. A medida visa organizar a mobilidade urbana e garantir mais segurança no trânsito da cidade.

Para efetuar o cadastro, os proprietários devem comparecer ao Demtrat portando a nota fiscal de compra do veículo e o manual de funcionamento. A apresentação desses documentos é essencial para a regularização junto ao órgão municipal.

Quem não possuir a documentação exigida no momento terá um novo prazo para realizar o cadastro, que será divulgado em breve pela administração municipal. A prefeitura orienta que os proprietários fiquem atentos às próximas comunicações oficiais sobre o assunto.

O Demtrat funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, para atendimento à população. O órgão reforça a importância da regularização para a segurança de todos no trânsito.

“No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, destaca a campanha da prefeitura, lembrando que a convivência harmoniosa entre ciclistas, condutores de veículos autopropelidos, motoristas e pedestres depende da conscientização e do cumprimento das normas por parte de todos.

