Acessibilidade

26 de Fevereiro de 2026 • 00:01

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Bonito inicia cadastro obrigatório de bicicletas elétricas e veículos autopropelidos

Proprietários devem apresentar nota fiscal e manual de funcionamento no Demtrat; novo prazo será divulgado para quem não tem documentação

Da redação

Publicado em 25/02/2026 às 21:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (Demtrat), deu início nesta quarta-feira (25) ao cadastro obrigatório de bicicletas elétricas e veículos autopropelidos que circulam no município. A medida visa organizar a mobilidade urbana e garantir mais segurança no trânsito da cidade.

Para efetuar o cadastro, os proprietários devem comparecer ao Demtrat portando a nota fiscal de compra do veículo e o manual de funcionamento. A apresentação desses documentos é essencial para a regularização junto ao órgão municipal.

Quem não possuir a documentação exigida no momento terá um novo prazo para realizar o cadastro, que será divulgado em breve pela administração municipal. A prefeitura orienta que os proprietários fiquem atentos às próximas comunicações oficiais sobre o assunto.

O Demtrat funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, para atendimento à população. O órgão reforça a importância da regularização para a segurança de todos no trânsito.

“No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, destaca a campanha da prefeitura, lembrando que a convivência harmoniosa entre ciclistas, condutores de veículos autopropelidos, motoristas e pedestres depende da conscientização e do cumprimento das normas por parte de todos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Infraestrutura

Governo de MS investe na sinalização viária de Bonito

Desenvolvimento

Nioaque consolida turismo com encontro de caravanistas na Rota Bioceânica

Infraestrutura

"Nioaque na Rota" consolida município como alternativa turística

O evento integra o calendário de ações voltadas ao fortalecimento do turismo e ao estímulo ao desenvolvimento econômico local, recebendo motorhomes que estarão disponíveis para visitação pública

Carnaval 2026

Sucesso do Pirafolia 2026 consolida Aquidauana como destino carnavalesco

Publicidade

Trânsito

Passagem de acesso a Camisão está liberada após passagem de temporal

ÚLTIMAS

Saúde da mulher

Aquidauana promove mutirão de inserção de DIU em parceria com UFMS

Ação segue até amanhã e deve atender cerca de 50 mulheres; profissionais de saúde também participaram de capacitação

Construção de ideias

Mauro do Atlântico reúne líderes comunitários para alinhar prioridades da gestão

Encontro no gabinete municipal ouviu demandas de mais de 20 representantes de bairros e distritos; solicitações foram registradas para subsidiar planejamento de ações

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo