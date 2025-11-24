Acessibilidade

25 de Novembro de 2025 • 18:53

Meio Ambiente

Bonito caminha pela sustentabilidade com Taxa de Conservação Ambiental

Medida, que entra em vigor em 20 de dezembro, visa garantir financiamento permanente para ações de preservação do patrimônio natural do município, incluindo coleta seletiva e segurança para turistas

Redação

Publicado em 24/11/2025 às 21:00

Atualizado em 25/11/2025 às 14:09

A cobrança cria uma fonte de recursos dedicada exclusivamente à proteção e manutenção das belezas naturais que consagraram o município mundialmente / Divulgação

Em uma iniciativa alinhada com a vanguarda do turismo sustentável no Brasil, a Prefeitura de Bonito, sob a liderança do prefeito Josmail Rodrigues, anunciou a implementação da Taxa de Conservação Ambiental (TCA). A cobrança, que começa no dia 20 de dezembro, representa um marco na gestão ambiental da cidade, criando uma fonte de recursos dedicada exclusivamente à proteção e manutenção das belezas naturais que consagraram o município mundialmente.


Instituída pelas Leis Municipais nº 162/2021 e 169/2022, a TCA foi cuidadosamente estruturada para ser acessível e trazer benefícios diretos aos visitantes. O valor está fixado em R$ 15,00 por pessoa/dia.


"Essa taxa não é cara e foi criada para garantir o financiamento das ações ambientais essenciais para a conservação do nosso patrimônio natural", afirmou o prefeito Josmail Rodrigues.

O prefeito de Bonito Josmail Rodrigues destacou a importância da preservação ambiental para a sustenabilidade das belezas naturais de Bonito

O prefeito reforçou o compromisso da gestão com o meio ambiente, lembrando de acordos como o TAC com o Ministério Público sobre a destinação correta do lixo. "Nossa preocupação com o meio ambiente é muito grande. Infelizmente, gestões anteriores não olharam com o devido carinho para essa área, e Bonito, que é conhecido mundialmente, precisa ser preservado. Tenho certeza de que essa taxa vai ajudar muito", completou.


Seguro de Vida e Atendimento de Emergência Inclusos


Um dos grandes diferenciais da TCA é o pacote de segurança que ela oferece ao turista. O pagamento da taxa dá direito a um seguro de vida, que cobre morte acidental e invalidez permanente no valor de até R$ 20 mil, além de auxílio funeral. Em casos de acidente em atrativos licenciados, os acompanhantes do visitante terão direito a reembolso de hospedagem.


Para dar suporte a essa iniciativa, a prefeitura disponibilizará uma ambulância UTI de plantão, todos os dias, das 7h às 19h, oferecendo atendimento pré-hospitalar rápido e especializado. "O turista terá direito a um seguro de vida em caso de acidente. Também teremos uma ambulância UTI de plantão para oferecer todo o suporte necessário", destacou o prefeito.


Recursos Direcionados para a Preservação


A transparência sobre a aplicação dos recursos é um pilar da medida. A arrecadação da TCA será integralmente revertida para projetos ambientais estratégicos, como:

  • Ampliação da coleta seletiva e gestão de resíduos.
  • Recuperação de áreas degradadas e reflorestamento.
  • Monitoramento de rios e proteção de áreas sensíveis.
  • Manutenção de estradas vicinais, arborização e sinalização ambiental.
  • Campanhas de educação ambiental e ações de fiscalização.


Isenções e Pagamento Simplificado


A prefeitura estabeleceu isenções para crianças menores de 7 anos, moradores de Bonito e trabalhadores e prestadores de serviço que atuam no município. A comprovação deverá ser apresentada à fiscalização, se solicitada.


O processo de pagamento foi pensado para ser ágil e descomplicado. O visitante deve acessar o portal www.turistapornatureza.com.br, cadastrar o grupo, informar o período da viagem, realizar o pagamento e receber os vouchers necessários.


Alinhamento com Destinos Sustentáveis


Com essa medida, Bonito se consolida ao lado de outros destinos brasileiros renomados que já adotam taxas ambientais similares, como Fernando de Noronha, Jericoacoara, Bombinhas e Ilhabela. A TCA é mais do que uma simples cobrança; é um investimento coletivo no futuro do município, garantindo que as próximas gerações possam continuar desfrutando de um dos ecossistemas mais ricos e belos do mundo.


A implantação da taxa é parte de um planejamento maior, que inclui a revisão do Plano Diretor em parceria com a UFRJ e o Governo do Estado. "Estamos com o estudo do nosso Plano Diretor em andamento justamente para garantir que o desenvolvimento de Bonito aconteça com responsabilidade e preservação", finalizou Josmail Rodrigues.


A Prefeitura de Bonito reafirma que a TCA é uma ferramenta essencial para manter a qualidade ambiental e a excelência da experiência turística, convidando a todos para colaborarem com essa importante causa.

