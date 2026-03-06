ServiÃ§os contemplam vias na regiÃ£o do Hotel MarruÃ¡ e incluem preparaÃ§Ã£o da base para garantir qualidade e durabilidade do asfalto
Mais infraestrutura está chegando para Bonito. A Prefeitura Municipal deu início às obras de pavimentação nas ruas Geraldo Leite, Afonso Pena e Dois de Outubro, localizadas na região do Hotel Marruá, no bairro Vila Donária. Os serviços beneficiam diretamente moradores e visitantes da área, que é importante para o turismo e a mobilidade urbana da cidade.
Neste primeiro momento, as equipes realizam os serviços de preparação da base da via, com a regularização do solo e a compactação do subleito. Essa etapa é fundamental para garantir mais qualidade e durabilidade ao asfalto, assegurando que a pavimentação tenha vida útil prolongada e resista bem às condições de tráfego e às intempéries.
Em breve, a região contará com ruas pavimentadas, trazendo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para quem reside no local e para os turistas que circulam pela área. A obra elimina problemas como poeira, lama e buracos, comuns em vias não pavimentadas, especialmente em períodos de chuva.
A Prefeitura de Bonito continua investindo em infraestrutura e trabalhando para melhorar cada vez mais a cidade, promovendo desenvolvimento urbano com planejamento e responsabilidade. A pavimentação dessas vias integra um conjunto de ações voltadas à qualificação dos bairros e à melhoria da qualidade de vida da população bonitense.
