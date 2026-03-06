Acessibilidade

06 de Março de 2026 • 16:39

Infraestrutura

Bonito inicia obras de pavimentaÃ§Ã£o em ruas do municÃ­pio

ServiÃ§os contemplam vias na regiÃ£o do Hotel MarruÃ¡ e incluem preparaÃ§Ã£o da base para garantir qualidade e durabilidade do asfalto

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 06/03/2026 Ã s 15:26

A obra elimina problemas como poeira, lama e buracos, comuns em vias nÃ£o pavimentadas, especialmente em perÃ­odos de chuva / DivulgaÃ§Ã£o

Mais infraestrutura está chegando para Bonito. A Prefeitura Municipal deu início às obras de pavimentação nas ruas Geraldo Leite, Afonso Pena e Dois de Outubro, localizadas na região do Hotel Marruá, no bairro Vila Donária. Os serviços beneficiam diretamente moradores e visitantes da área, que é importante para o turismo e a mobilidade urbana da cidade.

Neste primeiro momento, as equipes realizam os serviços de preparação da base da via, com a regularização do solo e a compactação do subleito. Essa etapa é fundamental para garantir mais qualidade e durabilidade ao asfalto, assegurando que a pavimentação tenha vida útil prolongada e resista bem às condições de tráfego e às intempéries.

Em breve, a região contará com ruas pavimentadas, trazendo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para quem reside no local e para os turistas que circulam pela área. A obra elimina problemas como poeira, lama e buracos, comuns em vias não pavimentadas, especialmente em períodos de chuva.

A Prefeitura de Bonito continua investindo em infraestrutura e trabalhando para melhorar cada vez mais a cidade, promovendo desenvolvimento urbano com planejamento e responsabilidade. A pavimentação dessas vias integra um conjunto de ações voltadas à qualificação dos bairros e à melhoria da qualidade de vida da população bonitense.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

