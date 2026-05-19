Bonito integra reunião técnica para viabilizar novas unidades habitacionais

A reunião teve como principal objetivo avançar nas tratativas técnicas e institucionais necessárias para viabilizar o empreendimento, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul / Divulgação/Prefeitura de Bonito

Representantes da Prefeitura de Bonito participaram, na última quinta-feira (14), em Campo Grande, de uma reunião técnica de alinhamento e ajustes administrativos voltados à implantação de mais 28 unidades habitacionais no Residencial Mimoso.

Participaram do encontro o secretário de Obras, Madson Rodrigues Cunha, o diretor do DEMURF, José Cavalheiro, a subprocuradora jurídica do município, Thaís Granja de Araújo, a arquiteta da Gerência de Projetos, Adriana Maria Puga de Campos, e o diretor de Projetos, Orçamentos e Empreendimentos da AGEHAB, Augusto Cury Braff.

A reunião teve como principal objetivo avançar nas tratativas técnicas e institucionais necessárias para viabilizar o empreendimento, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. A iniciativa integra o planejamento da administração municipal para ampliar o acesso à moradia e promover o desenvolvimento urbano de forma organizada e planejada.

A Prefeitura de Bonito segue trabalhando com responsabilidade técnica, alinhamento institucional e planejamento para que, em breve, mais 28 unidades habitacionais possam ser lançadas no município.

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