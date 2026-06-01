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Meio ambiente

Bonito investe R$ 26 milhões para proteger Rio Formoso e afluentes

A obra é executada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Sanesul e do programa MS Pantanal, em parceria com a Prefeitura de Bonito.

Da redação

Publicado em 01/06/2026 às 13:23

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Divulgação/Prefeitura de Bonito

As obras do novo emissário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Bonito já começaram e representam um grande avanço para a preservação dos recursos hídricos do município. Com investimento de R$ 26 milhões, a intervenção vai conectar a ETE ao Córrego Mutum, reduzindo a pressão ambiental sobre o Córrego Bonito e ampliando a proteção do Rio Formoso e de seus afluentes.

A iniciativa é resultado dos estudos técnicos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho (GT) do Rio Formoso, que vem construindo soluções para fortalecer a conservação das águas da região e garantir mais sustentabilidade ao crescimento de Bonito.

A mudança para o Córrego Mutum é considerada uma medida estratégica para a proteção ambiental do município, contribuindo para a melhoria da qualidade da água em áreas sensíveis e para a preservação dos recursos naturais que fazem de Bonito uma referência nacional e internacional em turismo de natureza.

Entre os principais benefícios da obra estão a redução da pressão ambiental sobre o Córrego Bonito, a melhoria da qualidade da água em áreas sensíveis, a ampliação da proteção ao Rio Formoso e seus afluentes.

A obra é executada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Sanesul e do programa MS Pantanal, em parceria com a Prefeitura de Bonito.

Com aproximadamente 22 quilômetros de extensão, o novo emissário partirá da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), seguindo pela Avenida Matheus Muller, região do Hospital Darci João Bigaton, Rua São Pedro Apóstolo, Rua Miguel Aivi e MS-178 até chegar ao Córrego Mutum, nas proximidades do Aeroporto Regional de Bonito. A previsão de término da obra é de 12 meses.

Mais do que uma obra de infraestrutura, a iniciativa representa um passo importante na construção de soluções de longo prazo para a preservação dos rios de Bonito, conciliando desenvolvimento, proteção ambiental e fortalecimento da principal atividade econômica do município: o turismo.

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