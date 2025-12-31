Bonito já vive clima de expectativa do Réveillon

Estrutura para o grande show da virada está quase pronta / O Pantaneiro

Com a chegada dos últimos dias de dezembro, a “capital do ecoturismo” já está com clima total de Réveillon. Turistas e moradores se misturam nas ruas do centro, hotéis e espaços públicos aparecem repletos de visitantes, e a cidade se prepara para o grande encontro de fim de ano que promete atrair milhares de pessoas.

Além dos hotéis e pousadas, as casas de aluguel por temporada e acomodações alternativas também estão praticamente lotadas, refletindo o forte fluxo de turistas que escolheu a cidade para passar a virada de ano.

A expectativa de público é alta. A Prefeitura Municipal e as equipes de organização trabalham intensamente para deixar tudo pronto em tempo hábil:

A estrutura para os shows já está quase concluída, com palcos e equipamentos técnicos sendo instalados nas imediações da Praça da Liberdade, ponto principal da festa.

Trechos de ruas próximas às praças estão parcialmente interditados para permitir a montagem das áreas de circulação, camarotes e espaços públicos destinados ao público.

Agentes de trânsito e equipes de segurança reforçam a sinalização e o controle de acesso, pensando na movimentação intensa prevista para a noite da virada.

A programação oficial inclui shows musicais gratuitos na Praça da Liberdade para hoje dia 31 de dezembro. Hoje a dupla Henrique e Diego promete embalar a festa até a chegada de 2026.

A queima de fogos — tradicional marco da virada — segue a proposta de ser silenciosa, com foco em reduzir impactos sonoros para crianças, idosos, pessoas com deficiência e animais, além de respeitar o meio ambiente local.