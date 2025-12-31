Acessibilidade

31 de Dezembro de 2025 • 08:47

Buscar

Últimas notícias
X
Turismo

Bonito já vive clima de expectativa do Réveillon

Estrutura está quase pronta para a virada e turistas lotam hotéis

Redação

Publicado em 31/12/2025 às 07:11

Atualizado em 31/12/2025 às 08:41

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Estrutura para o grande show da virada está quase pronta / O Pantaneiro

Com a chegada dos últimos dias de dezembro, a “capital do ecoturismo” já está com clima total de Réveillon. Turistas e moradores se misturam nas ruas do centro, hotéis e espaços públicos aparecem repletos de visitantes, e a cidade se prepara para o grande encontro de fim de ano que promete atrair milhares de pessoas.

Além dos hotéis e pousadas, as casas de aluguel por temporada e acomodações alternativas também estão praticamente lotadas, refletindo o forte fluxo de turistas que escolheu a cidade para passar a virada de ano.

A expectativa de público é alta. A Prefeitura Municipal e as equipes de organização trabalham intensamente para deixar tudo pronto em tempo hábil:

A estrutura para os shows já está quase concluída, com palcos e equipamentos técnicos sendo instalados nas imediações da Praça da Liberdade, ponto principal da festa.

Trechos de ruas próximas às praças estão parcialmente interditados para permitir a montagem das áreas de circulação, camarotes e espaços públicos destinados ao público.

Agentes de trânsito e equipes de segurança reforçam a sinalização e o controle de acesso, pensando na movimentação intensa prevista para a noite da virada.

A programação oficial inclui shows musicais gratuitos na Praça da Liberdade para hoje dia 31 de dezembro. Hoje a dupla Henrique e Diego promete embalar a festa até a chegada de 2026.

A queima de fogos — tradicional marco da virada — segue a proposta de ser silenciosa, com foco em reduzir impactos sonoros para crianças, idosos, pessoas com deficiência e animais, além de respeitar o meio ambiente local.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia intima agressores em Porto de Galinhas

Turismo

Confira os feriados nacionais de 2026 e os possíveis feriadões

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Veja como declarar prêmios de loteria e de bets no IR 2025

Ecoturismo

Prefeitura orienta turistas e visitantes para um verão seguro e responsável

Publicidade

Esportes

Cristo Rei FC de Anastácio participa de rodada em Terenos

ÚLTIMAS

Bodoquena

Bodoquena se prepara para o grande Reveillon 2026

O evento visa não apenas celebrar a chegada de um novo ciclo, mas também simbolizar esperança, união e renovação para toda a comunidade

Acidente

Jovem sofre coice de cavalo em fazenda a 70 km de Aquidauana

O jovem relatou aos socorristas que trabalhava em uma comitiva quando foi atingido por um coice de seu próprio cavalo.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo