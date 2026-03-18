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Bonito lança editais da Lei Aldir Blanc com investimento de R$ 186 mil para cultura

Chamamentos públicos vão selecionar projetos culturais em diversas categorias; inscrições vão de 18 de março a 30 de abril

Da redação

Publicado em 18/03/2026 às 16:34

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Os editais completos e seus anexos estão disponíveis nos canais oficiais da prefeitura de Bonito / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e do Departamento de Cultura, abriu nesta terça-feira, 17 de março de 2026, dois novos editais de chamamento público com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A iniciativa amplia o apoio às ações culturais no município e reforça o compromisso com o incentivo à produção artística, à preservação da memória coletiva e à democratização do acesso à cultura.

O Edital nº 015/2026 vai selecionar nove projetos culturais, distribuídos em duas categorias, com investimento total de R$ 146.880,00. Já o Edital nº 016/2026 prevê a seleção de um projeto, em categoria única, no valor de R$ 39.698,20, com foco em ações de memória, tradição e mediação cultural em Bonito.

No caso do Edital nº 016/2026, a proposta deverá incentivar a fruição e a produção cultural em áreas periféricas, rurais e de povos e comunidades tradicionais, por meio de círculos de mediação cultural, pactos culturais, registros audiovisuais e ações de valorização, sistematização e difusão da memória e das tradições culturais do município.

Inscrições e cronograma

As inscrições para os dois editais poderão ser feitas entre 18 de março e 30 de abril de 2026. Podem participar agentes culturais residentes em Bonito há pelo menos 12 meses, incluindo pessoa física, MEI, pessoa jurídica e coletivos sem CNPJ, desde que observem os critérios e a documentação exigidos em cada chamamento.

O cronograma dos dois editais prevê etapa de seleção durante o mês de maio, fase de habilitação em junho, publicação do resultado final no dia 22 de junho e assinatura do termo entre 23 e 30 de junho de 2026.

Acompanhamento e informações

Os editais completos e seus anexos estão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura. O acompanhamento de todas as etapas é de responsabilidade dos proponentes, que devem ficar atentos às publicações no Diário Oficial, no site oficial e nas mídias institucionais do município.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail adm.cultura@bonito.ms.gov.br ou pelo telefone (67) 99154-1224, em horário comercial.

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