Bonito oferece curso introdutório de bioacústica e sonorização de aves para o turismo

Assessoria/ Divulgação

Os dias 04 e 05 de dezembro de 2023, foram reservados para uma imersão ao mundo sonoro das aves de Bonito. Entre teoria e prática sobre observação e escuta das aves para aplicação no turismo, os participantes puderam descobrir nova forma de identificação das aves utilizando não apenas as características visualmente percebidas, mas os sons por elas emitido. A prática de campo começou logo pela manhã com cerca de 70 espécies encontradas, muitas das quais especiais para a região, como o tiriba-fogo, o migratório bigodinho e o anu-coroca.

A corujada também foi surpreendente pelo encontro com bacuraus e urutau, que, com olhos grandes, acesos e marcantes aguardava, pousado no poleiro de árvore, os insetos que por ali passavam. Entre um rasante e outro em busca de alimento, fez a alegria dos observadores ao sobrevoar bem perto da equipe.

Mais uma vez, muitas espécies foram encontradas e marcaram o lifer de vários participantes. Lifer representa o primeiro encontro de uma pessoa com uma ave que antes era desconhecida. O grupo Passarinhou em área verde urbana, rica em fauna e flora e que pode fazer parte de roteiros para o Turismo de Observação de Aves em Bonito, sem precisar sair da cidade.

A instrutora Maristela Benites afirma que o curso foi um convite para que deixemos de ouvir os sons com indiferença, em especial os sons do mundo natural e das paisagens sonoras, sendo possível utilizar os ouvidos como portal para a entrada da natureza e de um outro Universo sensível!

Já a professora Simone Mamede aborda que a parceria entre a Secretaria de Turismo de Bonito e o Instituto Mamede fortalece a qualificação de profissionais que atuam com ecoturismo, pois a biodiversidade é o nosso grande potencial produtivo e precisamos conhecer e interagir mais com ela. Além disso, o ecoturismo, enquanto componente do turismo sustentável, contribui para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030.

O público do curso foram guias e profissionais que atuam com turismo em Bonito e na Serra da Bodoquena. O curso faz parte do programa de qualificação do Turismo e fortalecimento do Turismo Responsável e Sustentável desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo de Bonito em parceria com o Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo.

“Gente, foi o primeiro de muitos nessa área… Amei. Foi muito gratificante”, Janaina Quintana Assis.

“O curso mudou a visão da gente”, Valdecir Chimenes Trindade.

“Foi ótimo, superou minha expectativa”, Antônio.

“Foi um curso magnífico, superou todas as minhas expectativas. Despertou tantas emoções que nem pude conter as lágrimas de alegria. O primeiro contato com tantas aves que estavam aqui tão pertinho, além de todo o conhecimento compartilhado, foi fascinante. Fiquei encantada com a didática e a paixão que as mestras têm pelo Passarinhar. Isso foi inspirador! Só tenho a agradecer imensamente por essa oportunidade e privilégio. Eu adorei participar”, Daniele Rodrigues.

O prefeito Municipal Josmail Rodrigues, ficou surpreendido com os resultados obtidos nas capacitações oferecidas para público local durante o ano de 2023, ressaltando o compromisso que a gestão possui com as políticas públicas, oferecendo sempre novas oportunidades para a comunidade local.

A secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Ferreira Salvadori, por sua vez, ressaltou o destacou a importância dos cursos para a inserção no mercado de trabalho. “Estamos encerrando o Programa de Qualificação para o Turismo, com dois cursos realizados nesta semana que foram extremamente produtivos e que contou com a participação de varias pessoas. Esse é um dos nossos objetivos, capacitar nossa comunidade local para que elas tenham ainda mais oportunidades de trabalho e também possam empreender e com certeza atender cada vez melhor nossos turistas”.

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio em parceria com diversas instituições. Para maiores informações sobre os cursos que estão com inscrições abertas, ligar no telefones: (67)992089197 e 3255 2160.