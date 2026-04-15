Bonito participa da WTM Latin America 2026 e amplia promoção de destino internacional

A presença de Bonito no evento reforça o posicionamento do município como referência em turismo sustentável / Divulgação/Prefeitura de Bonito

Bonito marca presença na WTM Latin America 2026, um dos mais importantes eventos da indústria de viagens e turismo da América Latina, realizado entre os dias 14 e 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Representando o município, a vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Salvadori, participa da programação com uma agenda intensa de reuniões, articulações e iniciativas voltadas ao fortalecimento do destino no cenário nacional e internacional.

Entre os destaques, Bonito participou do lançamento da Campanha de Promoção do Turismo Acessível e Inclusivo de Mato Grosso do Sul, promovida pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. O projeto, desenvolvido desde 2023, reúne esforços para ampliar o acesso e incentivar práticas cada vez mais inclusivas no setor, alinhadas ao compromisso do município com um turismo responsável.

A agenda também incluiu reuniões estratégicas com Raphaela Bahia, da TV Evangelizar, e Renato Urbiden, da Travel Plus TV, ampliando oportunidades de divulgação e promoção de Bonito em diferentes canais de comunicação.

Outro momento importante foi o lançamento do livro Design de Destinos, de autoria de Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento de destinos turísticos no país.

A programação contou ainda com a participação no Adventure Connect, realizado pela ATTA – Adventure Travel Trade Association, promovendo a integração com a comunidade do turismo de aventura e fortalecendo uma parceria consolidada ao longo dos anos.

Reconhecida como uma plataforma estratégica de negócios, a WTM Latin America reúne destinos, empresas e profissionais do setor para apresentação de produtos, troca de experiências e geração de oportunidades comerciais. A presença de Bonito no evento reforça o posicionamento do município como referência em turismo sustentável e amplia conexões que contribuem diretamente para o desenvolvimento do setor.

Com a participação na feira, Bonito segue investindo na promoção do destino e na ampliação de oportunidades que impulsionam o turismo como vetor de desenvolvimento econômico.

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