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Governança turística

Bonito participa do "Mato Grosso do Sul: Especial por Natureza" em SP

A programação também contou com palestras e painéis estratégicos voltados ao fortalecimento do turismo sul-mato-grossense

Da redação

Publicado em 20/05/2026 às 16:11

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Além do conteúdo técnico, o evento proporcionou experiências imersivas ligadas à cultura, natureza e sustentabilidade / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, participou no último dia 18 de maio, em São Paulo, do evento “Mato Grosso do Sul: Especial por Natureza”, promovido pelo Governo do Estado, através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. A ação reuniu representantes do trade turístico, empresários, operadores de viagens, imprensa especializada e lideranças do setor em uma grande vitrine de promoção dos destinos sul-mato-grossenses.

Realizado nos auditórios do Museu de Arte de São Paulo, o evento contou com aproximadamente 400 convidados e teve como foco fortalecer a presença de Mato Grosso do Sul no mercado nacional e internacional do turismo.

Representando o município de Bonito, o diretor de Turismo, Elias de Oliveira Francisco, participou da programação técnica com a palestra “Bonito/MS – A Capital do Ecoturismo”. Durante a apresentação, foram destacados os diferenciais do destino, as ações voltadas à sustentabilidade, inovação, governança turística e o posicionamento estratégico de Bonito como referência nacional e internacional em ecoturismo.

A programação também contou com palestras e painéis estratégicos voltados ao fortalecimento do turismo sul-mato-grossense, além de debates sobre acessibilidade, gastronomia, identidade cultural e turismo regenerativo.

Além do conteúdo técnico, o evento proporcionou experiências imersivas ligadas à cultura, natureza e sustentabilidade, com apresentações culturais, exposições de arte urbana, rodadas de negócios e atrações inspiradas nas riquezas naturais do Estado.

A participação de Bonito reforça o trabalho contínuo de promoção do destino em eventos estratégicos do setor, ampliando conexões, oportunidades e a visibilidade do município no cenário turístico brasileiro.

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