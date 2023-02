Bonito pode receber evento internacional de ecoturismo em 2024

Bonito poderá receber evento / Chico Ribeiro

O município de Bonito pode receber, no ano que vem, o Adventure Elevate, um dos principais eventos de ecoturismo do mundo.

Organizada pela ATTA (Adventure Travel Trade Association), maior associação de ecoturismo do mundo, a edição de 2023 do Adventure Elevate será realizada em Maine, cidade dos Estados Unidos. Já para a edição de 2024, a candidatura oficial brasileira, que é Bonito, concorre contra a candidatura equatoriana.

"Temos capacidade de realizar eventos de tal envergadura. Já recebemos outros e sabemos que agora o necessário era angariar apoios como esse da Embratur", disse o diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling.

Famosa mundialmente por ser o primeiro destino Carbono Neutro de ecoturismo no mundo, Bonito é atestada como tal em certificação reconhecida pela ONU (Organização das Nações Unidas), em entrega realizada no fim do ano passado.

"Assim como estamos ao lado de Belém na disputa pela COP-30, que é fundamental, estamos com Bonito. A Embratur é também a casa do ecoturismo e pretendemos retomar tudo o que foi interrompido", comprometeu-se Marcelo Freixo, presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).