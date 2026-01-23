Acessibilidade

23 de Janeiro de 2026 • 18:03

Bonito prepara o 1º Carnalaço: festa integra rodeio e folia de 12 a 15 de fevereiro

A expectativa é que a festa atraia tanto os aficionados pelos esportes campeiros quanto o público em busca de diversão

Da redação

Publicado em 23/01/2026 às 12:30

Bonito, já consagrada como destino de ecoturismo, busca assim diversificar sua oferta / Divulgação

A cidade de Bonito está se preparando para uma celebração inédita que promete agitar o mês de fevereiro: o 1º Carnalaço. O evento será realizado de 12 a 15 de fevereiro e fará parte da programação do 37º Encontro Estadual de Clubes de Laço, integrando esporte, música e tradição em uma grande festa para a cidade.

O Carnalaço é uma realização conjunta do Clube do Laço Nabileque e da Prefeitura de Bonito. A proposta é oferecer dias de forte emoção, mesclando as grandes disputas de laço e montaria típicas do encontro estadual com atrações musicais e a animação carnavalesca, promovendo uma movimentação turística e cultural significativa para o município.

A expectativa é que a festa atraia tanto os aficionados pelos esportes campeiros quanto o público em busca de diversão. A programação completa, com os nomes das atrações musicais e os horários das competições esportivas, ainda será divulgada pelos organizadores.

O evento simboliza a força da parceria entre o poder público e as entidades tradicionais locais, criando um novo produto turístico que valoriza a cultura regional durante o período de Carnaval. Bonito, já consagrada como destino de ecoturismo, busca assim diversificar sua oferta com uma celebração que une campo e cidade em uma só festa.

