Bonito promove Arraiá Show de Bola na Praça da Liberdade nos dias 12 e 13 de junho

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

O arraiá mais esperado de Bonito está chegando e promete muita festa em clima de Copa. Nesta sexta e sábado, dias 12 e 13 de junho, a Praça da Liberdade será palco de uma festa que reúne duas grandes paixões populares: o futebol e a tradição junina. O evento, batizado de Arraiá Show de Bola, começa a partir das 18h. A organização convida a população a preparar a camisa xadrez, reunir a família e aproveitar a festa com muita animação, cultura e diversão. A entrada é gratuita. A prefeitura de Bonito reforça que todos são convidados.

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