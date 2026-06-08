Bonito promove Arraiá Show de Bola na Praça da Liberdade nos dias 12 e 13 de junho

Evento começa às 18h e reúne tradição junina e futebol em festa gratuita para toda a família
Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação
O arraiá mais esperado de Bonito está chegando e promete muita festa em clima de Copa. Nesta sexta e sábado, dias 12 e 13 de junho, a Praça da Liberdade será palco de uma festa que reúne duas grandes paixões populares: o futebol e a tradição junina. O evento, batizado de Arraiá Show de Bola, começa a partir das 18h. A organização convida a população a preparar a camisa xadrez, reunir a família e aproveitar a festa com muita animação, cultura e diversão. A entrada é gratuita. A prefeitura de Bonito reforça que todos são convidados.
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