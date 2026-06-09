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Meio ambiente

Bonito promove feira com programação voltada à educação ambiental

A iniciativa é aberta a todas as pessoas interessadas, especialmente técnicos da área ambiental, educadores, estudantes, gestores e lideranças comunitárias

Da redação

Publicado em 09/06/2026 às 16:29

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Divulgação/Prefeitura de Bonito

Começa nesta terça-feira (9), a 14ª Feira Socioambiental de Bonito, evento que reúne formações, oficinas e vivências voltadas à educação ambiental, ao consumo responsável e à valorização das iniciativas que contribuem para o desenvolvimento sustentável do município. A programação segue até quinta-feira (11), reunindo profissionais, estudantes, gestores públicos e representantes da comunidade em momentos de aprendizado, troca de experiências e construção coletiva de conhecimento.

Com o tema “Aprender, Trocar e Transformar”, a feira busca fortalecer a conexão entre pessoas, instituições e projetos que atuam na preservação ambiental, incentivando a adoção de práticas sustentáveis no cotidiano e ampliando o diálogo sobre os desafios e oportunidades relacionados ao cuidado com o meio ambiente.

Ao longo dos três dias, os participantes terão acesso a atividades conduzidas por instituições parceiras e pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, abordando temas como educação ambiental, consumo responsável, descarte sustentável e produção de histórias como ferramenta de mobilização e conscientização.

Neste ano, a programação da 14ª Feira Socioambiental acontece de forma integrada ao IV Fórum Estadual de Mudanças Climáticas de Mato Grosso do Sul e ao III Encontro de Secretarias Municipais de Meio Ambiente, reunindo em Bonito gestores públicos, pesquisadores, especialistas e representantes de instituições de diversas regiões do Estado para debater políticas públicas, sustentabilidade, adaptação climática e gestão ambiental. Os eventos são realizados no Centro de Convenções de Bonito e fortalecem o município como referência nas discussões sobre conservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

A iniciativa é aberta a todas as pessoas interessadas, especialmente técnicos da área ambiental, educadores, estudantes, gestores e lideranças comunitárias, fortalecendo a rede de conhecimento e cooperação em torno das questões socioambientais do território.

A 14ª Feira Socioambiental de Bonito integra as ações voltadas à promoção da educação ambiental e ao fortalecimento da participação social, contribuindo para a formação de uma comunidade cada vez mais consciente, engajada e comprometida com a preservação dos recursos naturais e a construção de um futuro sustentável.

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