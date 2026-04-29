Acessibilidade

29 de Abril de 2026 • 16:13

Buscar

Últimas notícias
X
Habitação

Bonito promove mutirão de regularização em conjuntos habitacionais

O trabalho busca garantir segurança jurídica às famílias

Da redação

Publicado em 29/04/2026 às 12:41

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, em conjunto com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da AGEHAB/MS, e o DEMURF, promove um novo mutirão de regularização fundiária destinado aos conjuntos habitacionais da cidade.

A iniciativa contempla os residenciais Bom Viver I e II, Lago Azul I, Jardim Boa Vista e Cohab, com o objetivo de atender beneficiários retardatários, cujos imóveis já estão aptos para o processo de titulação.

O trabalho busca garantir segurança jurídica às famílias, assegurando a documentação regular dos imóveis e avançando no compromisso de promover mais dignidade e tranquilidade aos moradores.

Serviço – O atendimento vai até 30 de abril, na sede do DEMURF, localizada na Rua 24 de Fevereiro, nº 1840, esquina com a Rua 29 de Maio.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Infraestrutura

Professores de Bonito participam de formação sobre educação socioemocional

Infraestrutura

Governo e prefeitura de Bonito lançam Anel Viário e entregam obras

Infraestrutura

Prefeitura de Bonito avança com obras de pavimentação e drenagem na Vila Donária

Melhorias integram a segunda etapa do Programa de Eficiência Municipal

Tradição

Feirinha de Camisão celebra a cultura, a gastronomia e a agricultura familiar neste sábado

Publicidade

Destino inclusivo

Pacientes em reabilitação Bonito visitam Gruta do Lago Azul em ação do Abril Azul

ÚLTIMAS

Bombeiros

Base Avançada do Amolar resgata duas vítimas em um mesmo dia no Pantanal

Um dos pacientes sofreu queda de telhado e o outro teve mal súbito com histórico cardíaco

Saúde

Bombeiros e Marinha atuam em conjunto em resgate de criança no Pantanal do Paiaguás

Aeronave da Marinha fez a interceptação na Base Naval de Ladário e paciente foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo