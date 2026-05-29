Bonito promove palestra na Câmara sobre enfrentamento ao abuso infantil

Evento do Maio Laranja reuniu profissionais da rede de proteção em ação promovida pelo CREAS e Secretaria de Assistência Social
Divulgação/Prefeitura de Bonito
Em alusão ao Maio Laranja, mês de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Bonito promoveu na quinta-feira (28) a palestra Infância Protegida: onde o silêncio termina e a nossa ação começa. O evento aconteceu na Câmara Municipal e foi realizado por meio da Secretaria de Assistência Social, através do CREAS.
O encontro reuniu profissionais da rede de proteção em um momento de conscientização, diálogo e compromisso no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa reforça a importância da atuação conjunta entre os setores para garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes no município.
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Desenvolvimento
O evento também contou com a participação de visitantes internacionais
Infraestrutura
Edital prevê estudos e projetos de engenharia para trecho de 105,7 quilômetros
Oportunidades
Ao todo, são dez vagas locais, sendo que cinco delas são para auxiliar de linha de produção
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