Bonito promove palestra na Câmara sobre enfrentamento ao abuso infantil

Divulgação/Prefeitura de Bonito

Em alusão ao Maio Laranja, mês de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Bonito promoveu na quinta-feira (28) a palestra Infância Protegida: onde o silêncio termina e a nossa ação começa. O evento aconteceu na Câmara Municipal e foi realizado por meio da Secretaria de Assistência Social, através do CREAS.

O encontro reuniu profissionais da rede de proteção em um momento de conscientização, diálogo e compromisso no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa reforça a importância da atuação conjunta entre os setores para garantir a proteção dos direitos das crianças e adolescentes no município.

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