Bonito promove palestra sobre sustentabilidade para famílias de assentamentos

A Prefeitura de Bonito, em parceria com a Associação de Apoio à Habitação Popular do Mato Grosso do Sul (AAHPRUMS), realizou na quarta-feira, dia 4, uma palestra voltada para moradores dos assentamentos Santa Lúcia e Guaicurus que foram contemplados com a construção de casas populares. O encontro foi promovido pelo Departamento Municipal de Regularização Fundiária (Demurf) e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).

O objetivo da ação foi orientar as famílias sobre práticas sustentáveis e o uso responsável dos recursos naturais, visando garantir uma ocupação adequada do solo, a preservação dos mananciais e a melhoria da qualidade de vida nas áreas rurais. A palestra foi conduzida pelo diretor de Conservação e Meio Ambiente da Sema, Valdenir Roberto de Souza, que abordou temas como produção sustentável, manejo do solo e da água, saneamento ecológico e técnicas de convivência harmônica com o bioma local.

Durante a apresentação, Valdenir também reforçou os canais de atendimento disponíveis para que os assentados possam tirar dúvidas, solicitar assistência técnica e acessar programas públicos relacionados à regularização ambiental e ao desenvolvimento comunitário.

A Secretaria de Meio Ambiente destacou que iniciativas como essa são fundamentais para promover a educação ambiental no campo, fortalecer a gestão compartilhada dos territórios e assegurar que o crescimento dos assentamentos ocorra de forma ordenada e sustentável. A palestra integra uma série de ações que a gestão municipal vem desenvolvendo para aproximar políticas públicas das comunidades rurais e incentivar a conservação dos recursos naturais em uma das regiões mais visitadas do ecoturismo nacional.

