Bonito promove palestra sobre sustentabilidade para famílias de assentamentos

O objetivo da ação foi orientar as famílias sobre práticas sustentáveis e o uso responsável dos recursos naturais,
A Secretaria de Meio Ambiente destacou que iniciativas como essa são fundamentais para promover a educação ambiental no campo / Divulgação/Prefeitura de Bonito
A Prefeitura de Bonito, em parceria com a Associação de Apoio à Habitação Popular do Mato Grosso do Sul (AAHPRUMS), realizou na quarta-feira, dia 4, uma palestra voltada para moradores dos assentamentos Santa Lúcia e Guaicurus que foram contemplados com a construção de casas populares. O encontro foi promovido pelo Departamento Municipal de Regularização Fundiária (Demurf) e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).
O objetivo da ação foi orientar as famílias sobre práticas sustentáveis e o uso responsável dos recursos naturais, visando garantir uma ocupação adequada do solo, a preservação dos mananciais e a melhoria da qualidade de vida nas áreas rurais. A palestra foi conduzida pelo diretor de Conservação e Meio Ambiente da Sema, Valdenir Roberto de Souza, que abordou temas como produção sustentável, manejo do solo e da água, saneamento ecológico e técnicas de convivência harmônica com o bioma local.
Durante a apresentação, Valdenir também reforçou os canais de atendimento disponíveis para que os assentados possam tirar dúvidas, solicitar assistência técnica e acessar programas públicos relacionados à regularização ambiental e ao desenvolvimento comunitário.
A Secretaria de Meio Ambiente destacou que iniciativas como essa são fundamentais para promover a educação ambiental no campo, fortalecer a gestão compartilhada dos territórios e assegurar que o crescimento dos assentamentos ocorra de forma ordenada e sustentável. A palestra integra uma série de ações que a gestão municipal vem desenvolvendo para aproximar políticas públicas das comunidades rurais e incentivar a conservação dos recursos naturais em uma das regiões mais visitadas do ecoturismo nacional.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
União
Familiares e amigos, vindos de vários estados, chegaram com dias de antecedência para imergir na experiência pantaneira
Saúde
O município foi designado como município coordenador do PMAE na Região do Baixo Pantanal, assumindo um papel estratégico de apoio
Emocionante
Instituição de Ensino registrou um dos capítulos mais emocionantes de sua trajetória ao conquistar, de forma inédita, o título dos Jogos da Primavera na categoria Futsal Masculino Sub-17
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS