Acessibilidade

13 de MarÃ§o de 2026 • 16:35

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Meio ambiente

Bonito realiza aÃ§Ã£o de arborizaÃ§Ã£o na rodovia de acesso ao BalneÃ¡rio Municipal

Mais de 30 mudas jÃ¡ foram plantadas na primeira etapa do projeto, que valoriza a entrada da cidade e reforÃ§a o compromisso ambiental

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 13/03/2026 Ã s 16:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A aÃ§Ã£o integra as polÃ­ticas municipais de preservaÃ§Ã£o ambiental e melhoria da qualidade de vida / DivulgaÃ§Ã£o

Bonito mais verde e bem cuidada. A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou uma ação de arborização na rodovia de acesso ao Balneário Municipal, valorizando a entrada da cidade e garantindo o plantio adequado das espécies.

O trabalho foi executado com atenção especial à distância e ao porte das árvores, evitando futuros conflitos com a rede elétrica e assegurando o desenvolvimento saudável das mudas. O planejamento cuidadoso permite que a arborização urbana cresça de forma harmoniosa com a infraestrutura existente.

Nesta primeira etapa, mais de 30 mudas já foram plantadas, contribuindo para um caminho mais bonito, sustentável e agradável para moradores e turistas que utilizam a via de acesso a um dos principais pontos turísticos do município. A ação integra as políticas municipais de preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado ambiental e o desenvolvimento sustentável, aliando beleza cênica, preservação e planejamento urbano. A arborização adequada também contribui para a melhoria do microclima, a redução da poluição e o bem-estar da população.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Meio ambiente

Governo de MS mobiliza secretarias e vai contribuir com a COP15

Sustentabilidade

Turismo de Mato Grosso do Sul concorre ao M&E Awards 2026 em trÃªs categorias

Cultura em movimento

Segunda ediÃ§Ã£o do Shopping Show Rural deve movimentar Nioaque com programaÃ§Ã£o voltada ao agro

Evento ocorre de 8 a 11 de abril com rodeio, shows, workshops e vitrines tecnolÃ³gicas; expectativa Ã© reunir produtores e visitantes de toda a regiÃ£o

Infraestrutura

Bonito inicia obras de pavimentaÃ§Ã£o em ruas do municÃ­pio

Publicidade

Homenagem

SeguranÃ§a pÃºblica marca presenÃ§a na programaÃ§Ã£o do Dia da Mulher em Bonito

ÃšLTIMAS

AtenÃ§Ã£o

Evento apresentarÃ¡ Plano Municipal de GestÃ£o de ResÃ­duos SÃ³lidos em Aquidauana

A atividade serÃ¡ realizada no auditÃ³rio da Secretaria Municipal de EducaÃ§Ã£o (SEMED), na Vila Cidade Nova

Oportunidade

Comarca de Aquidauana abre processo seletivo para estagiÃ¡rios

As inscriÃ§Ãµes podem ser realizadas atÃ© o dia 10 de abril, das 12 Ã s 18 horas

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo