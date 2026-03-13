Bonito realiza aÃ§Ã£o de arborizaÃ§Ã£o na rodovia de acesso ao BalneÃ¡rio Municipal

Mais de 30 mudas jÃ¡ foram plantadas na primeira etapa do projeto, que valoriza a entrada da cidade e reforÃ§a o compromisso ambiental
A aÃ§Ã£o integra as polÃticas municipais de preservaÃ§Ã£o ambiental e melhoria da qualidade de vida / DivulgaÃ§Ã£o
Bonito mais verde e bem cuidada. A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou uma ação de arborização na rodovia de acesso ao Balneário Municipal, valorizando a entrada da cidade e garantindo o plantio adequado das espécies.
O trabalho foi executado com atenção especial à distância e ao porte das árvores, evitando futuros conflitos com a rede elétrica e assegurando o desenvolvimento saudável das mudas. O planejamento cuidadoso permite que a arborização urbana cresça de forma harmoniosa com a infraestrutura existente.
Nesta primeira etapa, mais de 30 mudas já foram plantadas, contribuindo para um caminho mais bonito, sustentável e agradável para moradores e turistas que utilizam a via de acesso a um dos principais pontos turísticos do município. A ação integra as políticas municipais de preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o cuidado ambiental e o desenvolvimento sustentável, aliando beleza cênica, preservação e planejamento urbano. A arborização adequada também contribui para a melhoria do microclima, a redução da poluição e o bem-estar da população.
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