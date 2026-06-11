Bonito realiza atendimento para escolha de armações de óculos

Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizará, nesta quinta-feira (11), a partir das 7h30, o atendimento destinado à escolha das armações dos óculos para pacientes que realizaram a solicitação por meio de relatório social e foram avisados da contemplação via WhatsApp.

O atendimento será realizado no Posto de Saúde do CEM, localizado na Rua Cel. Pilad Rebuá, na região central da cidade, próximo à Papelaria Multiflores. Para participar, os pacientes deverão apresentar documento pessoal e a receita original, documentos indispensáveis para a realização do procedimento.

A Secretaria de Saúde informa ainda que os interessados em obter os óculos por meio do programa municipal devem realizar previamente o relatório social junto à assistente social do município. Esse atendimento também é realizado no Posto de Saúde do CEM.

Os pacientes contemplados devem ficar atentos à data e ao horário estabelecidos para garantir a escolha da armação e o andamento do processo de confecção dos óculos.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na recepção da unidade de saúde.

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