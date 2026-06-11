Acessibilidade

11 de Junho de 2026 • 15:42

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Bonito realiza atendimento para escolha de armações de óculos

A Secretaria de Saúde informa ainda que os interessados em obter os óculos por meio do programa municipal devem realizar previamente o relatório social junto à assistente social do município

Da redação

Publicado em 11/06/2026 às 13:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizará, nesta quinta-feira (11), a partir das 7h30, o atendimento destinado à escolha das armações dos óculos para pacientes que realizaram a solicitação por meio de relatório social e foram avisados da contemplação via WhatsApp.

O atendimento será realizado no Posto de Saúde do CEM, localizado na Rua Cel. Pilad Rebuá, na região central da cidade, próximo à Papelaria Multiflores. Para participar, os pacientes deverão apresentar documento pessoal e a receita original, documentos indispensáveis para a realização do procedimento.

A Secretaria de Saúde informa ainda que os interessados em obter os óculos por meio do programa municipal devem realizar previamente o relatório social junto à assistente social do município. Esse atendimento também é realizado no Posto de Saúde do CEM.

Os pacientes contemplados devem ficar atentos à data e ao horário estabelecidos para garantir a escolha da armação e o andamento do processo de confecção dos óculos.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na recepção da unidade de saúde.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Turismo sustentável

Aquidauanenses discutem expansão urbana e turística de Camisão e Piraputanga

Meteorologia

Quarta-feira em Aquidauana será marcada por temperaturas amenas

Meio ambiente

Bonito promove feira com programação voltada à educação ambiental

A iniciativa é aberta a todas as pessoas interessadas, especialmente técnicos da área ambiental, educadores, estudantes, gestores e lideranças comunitárias

Meteorologia

Céu encoberto e temperaturas amenas marcam a terça-feira em Aquidauana

Publicidade

Desenvolvimento

Bonito recebe Caravana da Sudeco no dia 16 de junho com oportunidades de crédito e orientação

ÚLTIMAS

Corpus Christi

Crime organizado acumula prejuízo de R$ 26 milhões após operação em MS

Os resultados demonstram a atuação integrada das forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado

Evolução

Intel desenvolve tecnologia que promete mais FPS sem aumentar a latência nos jogos

Recurso ainda em desenvolvimento pretende tornar a geração de quadros mais eficiente e responsiva para os jogadores

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo