Bonito realiza manutenção e controle de bactérias em quadras de areia

A higienização e manutenção periódicas são essenciais para evitar a proliferação de microorganismos e preservar as condições da areia / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, informa que as quadras de areia da Cohab e do BNH estão temporariamente fechadas para serviços de manutenção e controle de bactérias. A medida visa garantir mais segurança e qualidade para a prática esportiva e o lazer da população.

Os trabalhos estão em andamento e a previsão de liberação das quadras é para esta sexta-feira, dia 23. Durante o período de interdição, a administração municipal pede a compreensão dos frequentadores e destaca que a ação é preventiva, focada na saúde pública e na conservação dos espaços esportivos.

A higienização e manutenção periódicas são essenciais para evitar a proliferação de microorganismos e preservar as condições da areia, especialmente em locais de intenso uso coletivo. A secretaria de Esportes reforça seu compromisso em oferecer espaços adequados e seguros para a promoção da atividade física e do convívio social na cidade.

