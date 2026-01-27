Acessibilidade

27 de Janeiro de 2026 • 21:43

Buscar

Últimas notícias
X
Infraestrutura

Bonito realiza manutenção em canteiros e drenagem pluvial na região central

A ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção urbana executado pela gestão municipal

Da redação

Publicado em 27/01/2026 às 21:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os trabalhos são essenciais para a funcionalidade e a estética do espaço urbano, especialmente em áreas de grande circulação / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está realizando nesta semana serviços de manutenção nos canteiros e nas placas de drenagem de águas pluviais em diversos pontos da região central, conhecida como Pilad Rebuá. A iniciativa visa melhorar a organização urbana e garantir o correto escoamento das águas da chuva, prevenindo alagamentos e preservando a infraestrutura pública.

Os trabalhos são essenciais para a funcionalidade e a estética do espaço urbano, especialmente em áreas de grande circulação. A administração municipal destaca a importância da colaboração da população e do comércio local na conservação dessas estruturas, evitando descarte irregular de lixo ou outras ações que possam danificar os equipamentos públicos.

A prefeitura reforça ainda o apelo para que os cidadãos atuem como aliados na preservação do patrimônio público. Caso testemunhem atos de vandalismo ou danos às estruturas recém-conservadas, a orientação é que façam denúncias pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Bonito. A medida busca coibir práticas que geram prejuízos ao erário e à qualidade de vida na cidade.

A ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção urbana executado pela gestão municipal, que prioriza a conservação preventiva de vias e logradouros públicos. A expectativa é que os serviços contribuam para um centro mais organizado, funcional e agradável para moradores e visitantes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cultura em movimento

Bonito prepara o 1º Carnalaço: festa integra rodeio e folia de 12 a 15 de fevereiro

É Festa

Corumbá lança oficialmente Carnaval 2026 nesta sexta no Jardim da Independência

Infraestrutura

Prefeito de Bonito supervisiona trabalhos após alagamento em cruzamento

As ações fazem parte do compromisso da administração municipal com a melhoria da infraestrutura urbana

Conectividade

Movimento no aeroporto de Bonito cresce 35% em 2025

Publicidade

Renovação Carismática Católica da Diocese de Jardim anuncia Retiro de Carnaval

ÚLTIMAS

Esporte

Aquidauana vence seletiva estadual dos JEBs no handebol

A competição definiu os representantes de Mato Grosso do Sul na fase nacional da modalidade

Clima

Aquidauana terá calor, chuva e trovoadas nesta terça-feira

As temperaturas no município devem variar entre mínima de 24°C e máxima de 36°C

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo