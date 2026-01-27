Bonito realiza manutenção em canteiros e drenagem pluvial na região central

A ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção urbana executado pela gestão municipal
Os trabalhos são essenciais para a funcionalidade e a estética do espaço urbano, especialmente em áreas de grande circulação / Divulgação/Prefeitura de Bonito
A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está realizando nesta semana serviços de manutenção nos canteiros e nas placas de drenagem de águas pluviais em diversos pontos da região central, conhecida como Pilad Rebuá. A iniciativa visa melhorar a organização urbana e garantir o correto escoamento das águas da chuva, prevenindo alagamentos e preservando a infraestrutura pública.
Os trabalhos são essenciais para a funcionalidade e a estética do espaço urbano, especialmente em áreas de grande circulação. A administração municipal destaca a importância da colaboração da população e do comércio local na conservação dessas estruturas, evitando descarte irregular de lixo ou outras ações que possam danificar os equipamentos públicos.
A prefeitura reforça ainda o apelo para que os cidadãos atuem como aliados na preservação do patrimônio público. Caso testemunhem atos de vandalismo ou danos às estruturas recém-conservadas, a orientação é que façam denúncias pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Bonito. A medida busca coibir práticas que geram prejuízos ao erário e à qualidade de vida na cidade.
A ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção urbana executado pela gestão municipal, que prioriza a conservação preventiva de vias e logradouros públicos. A expectativa é que os serviços contribuam para um centro mais organizado, funcional e agradável para moradores e visitantes.
