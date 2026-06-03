Bonito recebe a 10ª edição da FLIB de 7 a 12 de julho

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

Vem aí a 10ª edição da Festa Literária de Bonito. De 7 a 12 de julho, o município será palco de mais uma grande celebração da literatura, da cultura e do conhecimento. Com o tema “Literatura: Linguagens, Histórias e Memórias”, a FLIB 2026 reúne escritores, artistas, educadores e leitores em uma programação gratuita que inclui palestras, oficinas, rodas de conversa, lançamentos de livros e apresentações culturais.

A Prefeitura de Bonito apoia a FLIB e incentiva iniciativas que promovem a educação, a leitura e o desenvolvimento cultural do município.

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