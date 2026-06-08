Bonito recebe Caravana da Sudeco no dia 16 de junho com oportunidades de crédito e orientação

Evento acontece na Praça da Liberdade, das 9h às 18h, com palestras e atendimento ao público
Divulgação/Prefeitura de Bonito
Bonito recebe a Caravana da Sudeco no dia 16 de junho, com oportunidades de crédito, orientação e desenvolvimento para empreendedores e investidores. O evento será realizado na Praça da Liberdade, com atendimentos das 9h às 18h. A programação contará com palestras, orientações e atendimento ao público voltados ao fortalecimento dos negócios e ao desenvolvimento regional.
A Caravana reunirá grandes parceiros, entre eles a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Sicredi, o Sicoob, o Sebrae, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Associação Empresarial de Bonito (ASSEB), o COMTUR, a Cactvs e a Prefeitura de Bonito.
A Caravana da Sudeco tem se consolidado como uma importante iniciativa de fomento ao desenvolvimento econômico do Centro-Oeste, aproximando empresários, produtores, gestores públicos e instituições financeiras em um mesmo espaço, promovendo acesso à informação, crédito e novas oportunidades de crescimento.
A organização convida a população a participar e aproveitar a oportunidade para conhecer linhas de financiamento, tirar dúvidas e impulsionar projetos e negócios.
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