Bonito recebe Caravana da Sudeco no dia 16 de junho com oportunidades de crédito e orientação

Divulgação/Prefeitura de Bonito

Bonito recebe a Caravana da Sudeco no dia 16 de junho, com oportunidades de crédito, orientação e desenvolvimento para empreendedores e investidores. O evento será realizado na Praça da Liberdade, com atendimentos das 9h às 18h. A programação contará com palestras, orientações e atendimento ao público voltados ao fortalecimento dos negócios e ao desenvolvimento regional.

A Caravana reunirá grandes parceiros, entre eles a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Sicredi, o Sicoob, o Sebrae, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Associação Empresarial de Bonito (ASSEB), o COMTUR, a Cactvs e a Prefeitura de Bonito.

A Caravana da Sudeco tem se consolidado como uma importante iniciativa de fomento ao desenvolvimento econômico do Centro-Oeste, aproximando empresários, produtores, gestores públicos e instituições financeiras em um mesmo espaço, promovendo acesso à informação, crédito e novas oportunidades de crescimento.

A organização convida a população a participar e aproveitar a oportunidade para conhecer linhas de financiamento, tirar dúvidas e impulsionar projetos e negócios.

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