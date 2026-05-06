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Participação cidadã

Bonito recebe contribuições da população para Plano Diretor até dia 10

O Plano Diretor é um instrumento essencial para orientar o crescimento do município de forma organizada

Da redação

Publicado em 06/05/2026 às 10:07

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Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Prefeitura de Bonito informa à população que foi prorrogado até o dia 10 de maio o prazo para envio de manifestações, sugestões e contribuições referentes às propostas e diretrizes do Plano Diretor Municipal.

A medida amplia a participação popular e abre mais espaço para que cidadãos, entidades, instituições e representantes da sociedade civil integrem esse processo de planejamento urbano. O Plano Diretor é um instrumento essencial para orientar o crescimento do município de forma organizada, sustentável e alinhada aos interesses coletivos.

As contribuições podem ser enviadas por meio de formulário online ou pelo e-mail oficial: planodiretor2025@bonito.ms.gov.br.

A Prefeitura destaca que a participação da população é fundamental para garantir um planejamento eficiente, transparente e alinhado aos interesses coletivos.

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