Bonito recebe mais de 313 mil visitantes em 2023 e segue batendo recordes de público

A Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul bateu novos recordes de visitantes e visitações e fechou 2023 como o melhor público desde 2015, conforme relatório do Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), coordenado pelo Bonito Convention e Visitors Bureau. No ano, 313.316 turistas passaram pela cidade, contabilizando 909.605 visitações aos atrativos públicos.

Conforme o relatório, janeiro e julho seguem sendo o meses mais procurados pelos visitantes, devido principalmente as férias escolares. Mais de 20% do público total do ano foram registrados nestes períodos. Outubro neste ano surpreendeu, registrando o mesmo público de julho, com 29.569 visitantes e ficando a frente até de dezembro, que ocupou o quarto lugar no ranking anual, mesmo com as festividades de final do ano.

Para a secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Salvadori, os números são bastante expressivos e reforçam o trabalho de promoção e divulgação de Bonito, tanto em feiras nacionais, como em eventos pelo mundo. “Em 2021 desenvolvemos o Plano Estratégico de Gestão e Marketing do Turismo de Bonito, em parceria com o Sebrae, Fundtur e Comtur (Conselho Municipal de Turismo), com apoio do trade, no qual definimos metas e estratégias para o setor para os quatro anos seguintes e um dos objetivos, é claro, era trazer mais visitantes para nossa cidade, visto que em 2020 havíamos passado por período complicado de pandemia, no qual a cidade ficou três meses fechada, sem receber nenhum turista e graças a este trabalho, registramos uma sequencia de recordes nas visitações”, disse.

Ainda segundo a secretária, a cidade contou com uma agenda intensa de eventos turísticos em 2023, alguns de alcance internacional, como o Brasil Ride e X-Terra, bem como os festivais. “Além disso nós trabalhos muito forte no digital, temos os canais de divulgação da nossa cidade em praticamente todas as plataformas, sem falar no trabalho realizado pelo trade, hotéis, agências, atrativos, guias, restaurantes, transportadoras, que também fazem a divulgação continua da cidade. Tudo isso reflete no melhor ano que tivemos no turismo de Bonito até hoje”, finaliza.

O relatório apresenta ainda, informações sobre a quantidade de passageiros que desembarcaram no Aeroporto Regional de Bonito, sendo 60.220 em 2023. Desde 2018 o Aeroporto de Bonito é administrado pelo Governo do Estado, que realizou diversos investimentos, com adequações operacionais para a mudança de classificação do aeródromo, permitindo o pouso de grandes aeronaves. No total, foram investidos mais de R$ 6,5 milhões na aquisição de equipamentos do Papi (sigla em inglês que significa Indicador de Percurso de Aproximação); readequações da faixa preparada e faixa de pista, bem como reforma Terminal de Passageiros e Seção Contra Incêndios (SCI).

A partir das melhorias, o Aeroporto de Bonito agora recebe duas empresa: Azul Linhas Aéreas, na rota Viracopos/Bonito e a Gol, na rota Congonhas/Bonito (CGH-BYO-CGH). As adequações também permitiram que, em julho deste ano, o Aeroporto passasse da categoria 3C VFR (Visual), para 3C IFR (Instrumento), evitando cancelamento de voos em dias chuvosos, ou com condições climáticas adversas.

Bonito também recebeu uma série de obras estruturantes por parte do Governo do Estado, que refletem diretamente na qualidade do turismo, como pavimentação da Rodovia do Turismo, que é rota de acesso para diversos atrativos; da MS-345, que liga Bonito ao distrito Águas do Miranda, fortalecendo o turismo de pesca esportiva e diminuindo a distância até Campo Grande em até 70 km (ida e volta) e da MS-382, facilitando o deslocamento até a Gruta do Lago Azul e Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Também foram realizadas melhorias nas estradas vicinais, com levantamento da pista, abertura de caixas de contenção e diversas ações de manejo do solo, visando à qualidade das águas.

Balneário Municipal

Os balneários foram os atrativos que contabilizaram o maior número de visitações, sendo 49.200 só em dezembro. A cidade conta hoje com cerca de oito atrativos nessa categoria, entre eles o Balneário Municipal, que é administrado pela Secretaria de Administração e Finanças e é o único gratuito para os moradores. Conforme levantamento apresentado pela portaria do atrativo, entre os dias 15 de dezembro de 2023 e 8 de janeiro de 2024, o local já recebeu 10.080 visitantes.