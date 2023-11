Bonito recebeu 259 mil turistas em dez meses e deve superar 2022

Bonito recebe diversos turistas / Divulgação/ Assessoria

Com projeção de ultrapassar o público recorde do ano passado (280.391 pessoas), Bonito mantém a alta taxa mensal de visitantes pós-pandemia e de janeiro a outubro recebeu 259.383 turistas. O fluxo se deve às belezas naturais de um dos principais destinos da Rota Pantanal Bonito e, também, pelo forte calendário de eventos nacionais e regionais captados e promovidos pela prefeitura e iniciativa privada, onde se destacam esportes de aventura, congressos e festivais.

O movimento de visitantes em outubro foi o terceiro maior deste ano e no feriado prolongado alusivo à criação de Mato Grosso do Sul e Padroeira do Brasil a taxa de ocupação na rede hoteleira foi de 96% - no mês, chegou a 67%. Os números da atividade turística em Bonito são aferidos mensalmente pelo Observatório de Turismo e Eventos, criado em 2015 e coordenado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau, entidade privada mantida pelo trade turístico.

Balneários: mais acesso

Em outubro, a cidade recebeu 29.569 turistas (no mesmo período de 2022, foram 26.864), com o desempenho da rede hoteleira alcançando 8,5 (de 0 a 10) e 4,3 (0 a 5) conforme notas das plataformas de viagens Tripadvisor e Booking.com. O aeroporto estadual, que hoje opera com dois voos regulares (Gol e Azul) em conexão com Congonhas e Viracopos, contabilizou 1.740 desembarques. Quem prefere desembarcar em Campo Grande, chega ao destino por rodovia.

Mantendo a tendência desde o ano passado, o número de visitações aos mais de 40 atrativos de Bonito e região está em elevação. Em outubro, foram comercializados 93.075 vouchers (convite de acesso aos passeios), correspondendo a 26,11% superior ao movimento registrado no mesmo período de 2022. Os atrativos mais visitados: balneários, com público de 36.497 pessoas; flutuação, 18.876; cachoeiras, 13.183; e Gruta do Lago Azul, 9.112 visitações.

Rota Pantanal Bonito:

