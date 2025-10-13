Bonito recebeu mais de 220 mil turistas entre janeiro e setembro

Aeroporto Regional de Bonito registrou um aumento expressivo / Divulgação

O mês com maior fluxo foi janeiro, com 36.858 visitantes, seguido de setembro (27.127) e março e julho, ambos com 25.849 visitantes. A maioria dos turistas é de origem nacional, com destaque para os estados de São Paulo (34,77%), Paraná (8,75%), Rio de Janeiro (8,17%), Santa Catarina (7,50%), Rio Grande do Sul (6,79%), Mato Grosso do Sul (5,73%) e Minas Gerais (5,46%). O Sudeste lidera como a região que mais envia turistas ao município, com 56,12% do total.

O município de Bonito registrou 220.243 visitantes entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2025, segundo levantamento do OTEB (Observatório do Turismo e Eventos de Bonito), divulgado nesta segunda-feira, 13. O número representa um crescimento de 2,73% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 214.391 turistas.

Entre os estrangeiros, os principais países de origem foram Holanda (1,51%), Paraguai (1,39%), Estados Unidos (1,01%) e Alemanha (0,93%).

O aeroporto de Bonito recebeu 24.965 passageiros no período, um aumento de 17,45% em relação ao ano anterior. Atualmente, o terminal conta com voos regulares das companhias Gol, Latam e Azul.

Os atrativos turísticos da cidade somaram 640.338 visitas, crescimento de 1,91% frente a 2024. Já a ocupação hoteleira média em setembro foi de 61%.

