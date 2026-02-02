Bonito reforça saúde pública com investimento de R$ 371 mil em novos veículos

A aquisição é vista pela administração municipal como um avanço significativo na estruturação da saúde pública local
A entrega dos veículos integra uma série de esforços para modernizar e qualificar os serviços de saúde em Bonito / Divulgação/Prefeitura de Bonito
A Secretaria Municipal de Saúde de Bonito recebeu um importante reforço em sua frota nesta segunda-feira, 2 de fevereiro. A Prefeitura realizou a entrega de três novos veículos modelo Citroën Aircross, com capacidade para sete lugares cada, destinados a melhorar a logística dos serviços de saúde no município. O investimento total foi de R$ 371.400,00, com recursos federais do Ministério da Saúde.
Os veículos serão utilizados prioritariamente para o transporte de pacientes, o deslocamento de equipes de saúde e o atendimento a demandas operacionais diversas. A expectativa é que a nova frota proporcione mais agilidade, conforto e segurança no deslocamento, impactando positivamente a qualidade do atendimento oferecido à população.
Cada unidade teve um custo de R$ 123.800,00. A aquisição é vista pela administração municipal como um avanço significativo na estruturação da saúde pública local. Segundo a Prefeitura, a medida fortalece a capacidade de resposta da rede, ampliando a eficiência no atendimento e no suporte às equipes que atuam em diferentes pontos do município.
A entrega dos veículos integra uma série de esforços para modernizar e qualificar os serviços de saúde em Bonito. A administração municipal destaca que o investimento em mobilidade é fundamental para garantir que as ações de saúde cheguem de forma mais ágil e eficiente a todos os cidadãos, especialmente em um município com características turísticas e áreas rurais que demandam deslocamentos regulares.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cultura em movimento
Meio ambiente
Em janeiro deste ano, entre o dia 1º e hoje (26), os satélites de referência já detectaram 69 focos de incêndio na região
Solidariedade
Bazar solidário está sendo nesta manhã no bairro Cristo Rei
Acidente
De acordo com as informações apuradas no local, o condutor dirigia um Fiat Uno quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle do carro e acabou caindo no rio.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS