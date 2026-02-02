Acessibilidade

02 de Fevereiro de 2026 • 18:23

Bonito reforça saúde pública com investimento de R$ 371 mil em novos veículos

A aquisição é vista pela administração municipal como um avanço significativo na estruturação da saúde pública local

Da redação

Publicado em 02/02/2026 às 16:36

A entrega dos veículos integra uma série de esforços para modernizar e qualificar os serviços de saúde em Bonito / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Secretaria Municipal de Saúde de Bonito recebeu um importante reforço em sua frota nesta segunda-feira, 2 de fevereiro. A Prefeitura realizou a entrega de três novos veículos modelo Citroën Aircross, com capacidade para sete lugares cada, destinados a melhorar a logística dos serviços de saúde no município. O investimento total foi de R$ 371.400,00, com recursos federais do Ministério da Saúde.

Os veículos serão utilizados prioritariamente para o transporte de pacientes, o deslocamento de equipes de saúde e o atendimento a demandas operacionais diversas. A expectativa é que a nova frota proporcione mais agilidade, conforto e segurança no deslocamento, impactando positivamente a qualidade do atendimento oferecido à população.

Cada unidade teve um custo de R$ 123.800,00. A aquisição é vista pela administração municipal como um avanço significativo na estruturação da saúde pública local. Segundo a Prefeitura, a medida fortalece a capacidade de resposta da rede, ampliando a eficiência no atendimento e no suporte às equipes que atuam em diferentes pontos do município.

A entrega dos veículos integra uma série de esforços para modernizar e qualificar os serviços de saúde em Bonito. A administração municipal destaca que o investimento em mobilidade é fundamental para garantir que as ações de saúde cheguem de forma mais ágil e eficiente a todos os cidadãos, especialmente em um município com características turísticas e áreas rurais que demandam deslocamentos regulares.

