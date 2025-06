Bonito registra maior número de turistas em maio nos últimos 15 anos

Gruta do Lago Azul é um dos passeios mais misteriosos / Prefeitura de Bonito

O turismo em Bonito segue em forte crescimento e alcançou um novo marco histórico no mês de maio. Segundo dados do OTEB (Observatório do Turismo e Eventos de Bonito), o município recebeu 22.977 visitantes, o maior número registrado para o mês nos últimos 15 anos de monitoramento.

O OTEB é coordenado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau, com apoio da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) e da Prefeitura de Bonito.

Maio se consolida como o segundo melhor mês do ano até agora em termos de fluxo turístico, ficando atrás apenas de janeiro, que teve 36.858 turistas durante o período de férias escolares. Do total de visitantes em maio, estima-se que cerca de 11,32% (2.602 pessoas) chegaram à cidade por meio do aeroporto regional.

A taxa de ocupação da rede hoteleira também apresentou melhora, atingindo 50%, superando o índice de 41% registrado no mesmo período de 2024.

Além do crescimento no número de visitantes, a procura pelos atrativos turísticos do município também aumentou. Foram comercializados 58.221 vouchers para passeios em maio, número 11,46% maior em relação ao mesmo mês do ano passado.

Entre os passeios mais procurados estão as flutuações em rios cristalinos (15.194), seguidas pelos balneários (10.312), cachoeiras (8.277) e grutas (7.006). A Gruta do Lago Azul, um dos cartões-postais da cidade e administrada pela prefeitura, recebeu 1.550 visitantes no mês, com taxa de ocupação de 65%.

Com o início do monitoramento do Parque Nacional da Serra da Bodoquena a partir deste ano, o OTEB passou a incluir também os dados de visitação ao local, que recebeu 1.556 visitantes em maio.

