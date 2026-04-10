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Bonito se prepara para a 34ª Festa do Peão de Boiadeiro em maio

Evento acontece de 15 a 17 de maio e promete tradição, emoção e grandes momentos

Da redação

Publicado em 10/04/2026 às 10:31

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O Pantaneiro/Arquivo

Bonito se prepara para receber mais uma edição de um de seus eventos mais tradicionais. De 15 a 17 de maio, a cidade será palco da 34ª Festa do Peão de Boiadeiro, um encontro que celebra a cultura sertaneja, a tradição das montarias e a paixão pelo universo do rodeio.

A festa, que já é uma marca registrada do calendário de eventos da cidade, promete reunir moradores e visitantes para três dias de muita emoção, música, gastronomia típica e grandes momentos. A programação completa ainda não foi divulgada, mas a expectativa da organização é de que o evento mantenha a qualidade e a grandiosidade das edições anteriores.

A organização convida a todos para preparar o chapéu, reunir a galera e viver essa festa que já é tradição em Bonito. O evento reforça o compromisso do município com a valorização das raízes culturais e com o fomento ao turismo e à economia local, especialmente no período de maio.

Mais informações sobre ingressos, atrações musicais, cronograma de montarias e estrutura do evento serão divulgadas nos próximos dias pelas redes oficiais da Prefeitura de Bonito e pelos canais de comunicação da festa.

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