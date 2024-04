Bonito sediará a Feira Internacional de Destinos Inteligentes em 2025

Feira de lançamento da campanha / Divulgação

A cidade de Bonito será a sede da segunda edição da FIDI (Feira Internacional de Destinos Inteligentes no Brasil), em 2025. O evento reúne profissionais, empresas, líderes, empreendedores inovadores, instituições, estudantes, líderes turísticos, organizações não-governamentais e agentes públicos de turismo e tecnologia da América do Sul e países da Europa.

A captação foi articulada pela Fundtur (Fundação de Turismo de MS) e prefeitura de Bonito durante a primeira edição da feira, realizada de 17 a 19 deste mês, em Curitiba, com Mato Grosso do Sul inserido em definitivo na era dos destinos inteligentes ao compartilhar experiências e conhecimentos sobre o modelo aplicado na Espanha e Argentina.

O DTI Brasil (Destino Turístico Inteligente) é um projeto do Ministério do Turismo, que realiza diagnósticos e aponta procedimentos para o desenvolvimento do turismo local, além de capacitação dos gestores do setor. Bonito é um dos dez municípios selecionados na 2ª edição do projeto, enquanto Campo Grande está na quarta fase.

Visibilidade

Para o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, a escolha da Capital do Ecoturismo como anfitriã do próximo evento foi o coroamento da ação efetiva do Estado no recente encontro, onde foram apresentadas todas as vertentes regionais voltadas para a inovação e sustentabilidade – pilares que permeiam todas as ações de gestão do Estado no setor.

“A escolha de Bonito foi algo incrível e coloca Mato Grosso do Sul no mapa internacional desse novo modelo de desenvolvimento dos destinos turísticos mais responsáveis”, disse. “Com a presença de Bonito e Campo Grande, municípios selecionados no projeto, a nossa participação foi expressiva, com grande visibilidade e projeção para os dois destinos”.