Bonito terá a 34ª Festa do Peão de Boiadeiro nesta sexta-feira com entrada gratuita

Três dias de programação trazem Mano Pereira & Joecil, Pé de Cedro, Juca Leite, Alma Serrana e Grupo Festeiros do MS
A 34ª Festa do Peão de Boiadeiro promete três dias de muita música, tradição e emoção no Clube de Laço Nabileque. O evento, que tem entrada gratuita, acontece de 15 a 17 de maio e foi preparado para valorizar as tradições, fortalecer a cultura e proporcionar momentos de alegria para toda a população.
A programação musical está dividida da seguinte forma:
- Sexta-feira (15): Mano Pereira & Joecil e Pé de Cedro
- Sábado (16): Juca Leite e Alma Serrana
- Domingo (17): Grupo Festeiros do MS
O evento acontece no Clube de Laço Nabileque e a organização convida toda a comunidade a participar, com a recomendação de levar chapéu e disposição para curtir uma festa que celebra as raízes sertanejas e a tradição da pecuária na região.
A entrada é gratuita e a expectativa é de grande público nos três dias de evento. A Prefeitura de Aquidauana apoia a iniciativa e reforça o convite para que as famílias prestigiem a festa. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a organização do evento.
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