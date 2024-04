Bonito terá voos diários a partir de julho para Congonhas e Viracopos

Concorrendo no tarifário com outros roteiros no mesmo período, Bonito terá um julho especial e mais acessível por via aérea com a maior oferta de voos em um mês de alta temporada: a Azul anunciou que vai operar todos os dias e a Gol sairá de Congonhas direto para o destino durante 22 dias, não operando apenas às segundas e sextas-feiras.

A ampliação da malha aérea, meta da Fundação de Turismo de MS (Fundtur), do município e do trade da Rota Bonito Serra da Bodoquena, impulsiona o fluxo turístico em um mês de maior movimento na região. Em julho do ano passado Bonito recebeu público recorde (29.519 visitantes, segundo o Observatório do Turismo), com 3.036 desembarques no aeroporto regional e 67% de ocupação hoteleira.

A Azul, que voa quatro vezes por semana para Bonito, anunciou os voos extras com saída às 10h55 e 11h05 de Viracopos, aeroporto de Campinas (SP). A Gol vai decolar às terças, quartas, quintas, sábados e domingos de Congonhas, às 14h05.

Mais competitivo



Além de facilitar o acesso de brasileiros e estrangeiros à Capital do Ecoturismo do Brasil, o aumento no número de voos das duas companhias torna a rota competitiva no mês das férias, conforme simulação realizada pela Crisval Tour, agência do Zagaia, resort que integra a rede hoteleira de Bonito.

Em cotação feita para um mesmo período de julho, a tarifa de ida e volta do voo São Paulo-Bonito se equiparou a outras duas rotas (São Paulo-Recife e São Paulo-Porto Alegre) de maior procura, numa demonstração de que Bonito se fortalece no concorrido mercado das aéreas.

“Podemos esperar um aumento na procura do destino para o mês com mais opções de chegadas e partidas e com a comodidade que os novos voos proporcionam”, avaliou Gitane Klain, gerente da agência. “Teremos mais facilidade de vender o destino com pacotes com aéreo incluso chegando em Bonito e, assim, trabalharmos melhor o público fora do Estado.”

Voos o ano todo



Para o diretor-presidente da Fundtur/MS, Bruno Wendling, a ampliação dos voos para o melhor destino de ecoturismo do Brasil é resultado das ações estratégicas do Governo do Estado na captação de mais voos para Mato Grosso do Sul e a resposta de Bonito e região com a crescente demanda por mais assentos, com expectativa de alta taxa de ocupação em julho.

“Esse incremento de novos voos pelas duas companhias é muito significativo e reflete no trabalho que a fundação tem realizado nos últimos anos, com o objetivo de melhorar a logística e oferta de assentos ao nosso principal destino. O fluxo cresceu 50% e essa demanda é mais do que suficiente para Bonito receber voos diários durante o ano todo”, disse ele.

Lucas Alves Ferreira, presidente do Comtur (Conselho de Turismo de Bonito), avalia como altamente positivo o incremento de voos para julho, com reflexos diretos no aumento do fluxo de visitantes no mês. “A malha diária vem ao encontro da busca de Bonito por conexões mais rápidas e eficientes dentro e fora do país, atraindo um público com maior poder aquisitivo”, comentou.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito