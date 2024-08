Brasil e Chile têm primeira reunião bilateral de cooperação no turismo

Vínculo após missão oficial ao país andino / Divulgação

Após a viagem oficial ao Chile com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no início de agosto, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, realizou a primeira reunião bilateral Brasil-Chile para apresentar as equipes brasileira e chilena no âmbito do memorando de entendimento assinado durante a missão no país andino. O grupo irá instituir um calendário de reuniões de áreas técnicas para elaborar plano de atividades em até 180 dias, a contar de 5 de agosto.

A apresentação das equipes foi feita nesta quarta-feira (14), de forma virtual, e contou com Rossana Dresdner, diretora executiva da Fundação Imagem Chile (entidade gestora da Marca Chile) e Verônica Pardo, subsecretária de Turismo do Chile (órgão com status ministerial).

A missão oficial internacional com o presidente da República ocorreu nos dias 5 e 6 de agosto. Durante a estadia, Brasil e Chile assinaram memorando de cooperação bilateral em turismo, que incluem: promoção recíproca das marcas-países e seus destinos, divulgação de ambos os países em mercados como China e Austrália e agendas de turismo sustentável e ações climáticas.

O compromisso inclui, ainda, o intercâmbio de informações e melhores práticas em inteligência e dados, inovação e novas tecnologias na área do turismo, marketing turístico internacional, promoção e atração de turistas estrangeiros; apoio recíproco e intercâmbio de experiências no âmbito do Conselho Iberoamericano de Marcas País (CIMAP); e intercâmbio técnico, capacitação e treinamento entre profissionais das instituições oficiais de promoção da imagem país dos dois países.

Relação de ganha-ganha

O presidente Freixo destacou que a relação entre os dois países é de “ganha-ganha”. “O interesse é comum. Podemos trocar experiências e, entre elas, a inteligência de dados. O Brasil é muito grande. Reunimos dados de todas as regiões do país e de todos os mercados, sempre voltados para o turismo. E temos interesse de que a Marca Chile possa nos orientar para o fortalecimento da Marca Brasil. É uma troca muito interessante”, afirmou.

Já Rossana Dresdner mostrou interesse no compartilhamento de dados e afirmou que a Marca Chile é usada de forma transversal, em vários setores. Ela também apontou que a parceria entre os países fortalecerá a Marca Visit South América. O Chile é o presidente do CIMAP e o Brasil voltou para o grupo em 2023, após quatro anos de ausência. Importante destacar que o fortalecimento na promoção regional também está previsto nas estratégias da Embratur, o que demonstra convergência entre os dois países.

Procura crescente

Conforme o Painel de Dados da Embratur, o Chile foi o terceiro país que mais enviou turistas ao Brasil em 2023, com 458.576 registros, representando um aumento de mais de 125% em relação ao número de 2022. Em 2024, os chilenos também aparecem como o terceiro maior mercado emissor ao Brasil: nos primeiros seis meses, foram 332.728 chilenos entrando no país, atrás somente da Argentina, com 1,2 milhão, e Estados Unidos, 353.998.

*Com informações da Agência Brasil.