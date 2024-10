Brasil é eleito melhor país do mundo para turismo de aventura

Gruta do Lago Azul é um dos passeios mais misteriosos / Prefeitura de Bonito

Em um reconhecimento que reforça sua posição de destaque no cenário internacional, o Brasil foi eleito o melhor país do mundo para o turismo de aventura. A avaliação foi divulgada num ranking global, que destacou a diversidade natural, as belezas cênicas e a vasta gama de atividades de aventura que o país oferece aos turistas.

A premiação é resultado de um estudo produzido pelo portal US News & World Report, que levou em conta diversos critérios, como a qualidade dos destinos, a segurança para a prática de esportes radicais, a infraestrutura turística e o potencial de experiências inesquecíveis em meio à natureza. O Brasil despontou à frente de países tradicionais no quesito, como Itália, Grécia, Espanha e Tailândia.

O território brasileiro é conhecido por suas paisagens exuberantes, que vão desde as florestas tropicais da Amazônia, passando pelas imensas cachoeiras de Foz do Iguaçu até os cenários únicos do Pantanal e da Chapada Diamantina. Essa diversidade de ecossistemas permite uma ampla gama de atividades, incluindo rafting, trilhas, escalada, mergulho e surfe, entre outros.

Cidades como Brotas (SP) e Bonito (MS) são exemplos de destinos que se consolidam como polos de aventura, atraindo visitantes do mundo inteiro que buscam adrenalina e contato direto com a natureza. Além disso, a costa brasileira, com mais de 7.000 km de litoral, é um prato cheio para os praticantes de esportes aquáticos, como o kitesurf e o stand-up paddle.

O crescimento do turismo de aventura no Brasil tem sido um fator importante para o desenvolvimento econômico em diversas regiões. Esse tipo de turismo é responsável por movimentar pequenos negócios, como pousadas, agências de turismo locais, guias especializadas e restaurantes, impulsionando a economia das comunidades.

Investimento

Nos últimos anos, o governo brasileiro e a iniciativa privada investiram significativamente na promoção de destinos de aventura, assim como na capacitação de profissionais do setor para garantir um atendimento de qualidade e segurança aos turistas. As políticas de incentivo à preservação ambiental também são fundamentais para manter os atrativos naturais em bom estado de conservação, garantindo experiências sustentáveis para os visitantes.

A notícia de que o Brasil foi eleito o melhor destino para turismo de aventura repercutiu positivamente na mídia internacional, trazendo visibilidade e aumentando as expectativas de crescimento do número de turistas estrangeiros nos próximos anos. O reconhecimento também vem em um momento em que a demanda por turismo de aventura tem crescido mundialmente. Após a pandemia, muitos viajantes passaram a priorizar destinos que oferecem contato direto com a natureza e atividades ao ar livre, fugindo das grandes aglomerações. O Brasil, com sua vasta oferta de paisagens naturais e aventuras únicas, se posiciona como a escolha ideal para esse perfil de turista.

Ranking

Além de liderar a subcategoria de Turismo de Aventura, o Brasil aparece bem posicionado em outras três categorias: 11º em influência cultural (moda e entretenimento); 12º Mudanças (países com economias de alto potencial); e 12º Herança (valoriza a história rica em cultura e geografia). No ranking geral dos melhores países, o território brasileiro aparece na 30ª posição.

*Com informações da Agência Gov.