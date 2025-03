Bruno Girotto protagoniza pescaria memorÃ¡vel na ponte do Ariranha

Bruno Girotto / Divulgação

No último fim de semana, Bruno Girotto viveu uma experiência inesquecível durante uma pescaria em família na ponte do Ariranha, próximo à Ponte do Rio Miranda, localizada entre Jardim e Bonito. A jornada foi marcada por desafios, emoção e pela captura de dois exemplares impressionantes de jaú.

Durante a manhã, Bruno fisgou dois grandes peixes, mas ambos escaparam antes de serem retirados da água. Determinado a continuar, ele voltou a pescar à tarde e teve êxito ao capturar dois jaús de tamanho expressivo. O primeiro, com 1,26 metros, foi solto logo após a captura. Apenas 20 minutos depois, conseguiu outro feito impressionante: pescou um jaú ainda maior, medindo 1,33 metros.

A captura do segundo peixe exigiu uma batalha intensa, durando quase uma hora. Durante o embate, Bruno sentiu o peso do desafio, temendo que a linha pudesse se romper. "Esse tipo de pesca exige muito do pescador e do guia, é um trabalho conjunto que demanda paciência e técnica", destacou.

Bruno também reforçou a importância da prática do pesque e solte, alertando para a necessidade de preservação da espécie. "Esses peixes são raros e fundamentais para o ecossistema. Precisamos preservar cada vez mais, porque esse é o futuro da pesca esportiva e do turismo na região", afirmou.

A experiência de Bruno Girotto na ponte do Ariranha se torna mais um exemplo de como a pesca esportiva pode ser emocionante e, ao mesmo tempo, contribuir para a conservação da fauna aquática local.

Confira o vídeo: