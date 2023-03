Cachoeira Boca da Onça volta à cena com espetáculo irretocável

Cachoeira Boca da Onça

A maior cachoeira de Mato Grosso do Sul, situada na cidade de Bodoquena, cerca de 138 km de Aquidauana, e que apresenta uma queda d’água com 156 metros, volta à cena com um espetáculo irretocável.

A queda d’água atravessou um momento de colapso em seu volume. O período de seca da cachoeira teve início no final do mês de julho de 2022, e chegou ao estado mais crítico com ressecamento total, em setembro do mesmo ano.

O período de estiagem no Mato Grosso do Sul, que afetou o cultivo no Estado, e, principalmente o de soja e milho, que são forças econômicas da região, teve reflexos também na bacia dos rios. Esses reduziram os níveis d’água e, aos poucos, essa crise de fenômeno da natureza La Niña castigou, inclusive, a cachoeira Boca da Onça, que é um dos lugares mais procurados pelo ecoturismo e que tem forte influência no equilíbrio e manutenção do ecossistema, além de também contribuir economicamente para o Estado.

As chuvas que têm caído sobre a região Centro-Oeste do País, vêm favorecendo o renascimento da vegetação e contribuindo para o retorno da beleza natural do cerrado e seus biomas e, assim, revitalizando o turismo e aquecendo a economia local com reflexos em todo o Estado.

Especialistas explicam que com o subsolo muito seco a chuva que chegava a cair não era o suficiente porque o próprio solo absorvia todo volume, mas com as últimas tempestades, a água retornou com potência e a natureza volta a se reconstruir e permitir que o show da queda d’água na Boca da Onça encante aos olhos e ouvidos do público, atraindo novamente os visitantes.