Caminhada Ecológica mobiliza Aquidauana em ação de preservação ambiental

Ronald Regis/ O Pantaneiro

No último sábado (21), Aquidauana sediou a Caminhada Ecológica, uma iniciativa que visa sensibilizar a comunidade sobre a preservação ambiental e o descarte correto de resíduos. Com início às 7 horas, no Sapicuá Pantaneiro, no Bairro Nova Aquidauana, a ação contou com a participação de moradores, voluntários e empresas locais.

Elton Johnny Braga Cândia, representante da Simasul, uma das empresas apoiadoras do evento, destacou a importância do envolvimento comunitário. "A Simasul sempre busca ajudar a comunidade e apoiar causas que promovem a sustentabilidade. Nossa contribuição aqui foi fornecer café da manhã e sacos de lixo para que os participantes pudessem recolher resíduos durante o percurso", disse Elton.

A Caminhada Ecológica, organizada com o apoio da prefeitura e de diversas instituições, como o Instituto Viva Pantanal, Senar MS e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, reforça a necessidade urgente de ações em prol do meio ambiente. Grace Feliciano, do Senar MS, enfatizou a importância da conscientização coletiva. "Estamos vivendo uma crise climática e precisamos cuidar melhor do nosso ambiente. Iniciativas como essa são essenciais para sensibilizar a população", afirmou.

A Secretária de Cultura e Turismo de Aquidauana também ressaltou o valor do projeto para a cidade. “Essa é uma ação que envolve tanto a prática esportiva quanto a preservação ambiental. Começamos aqui no Bairro Nova Aquidauana, mas a intenção é expandir para outras regiões”, explicou.

Simasul foi uma das empresas apoiadoras do evento - Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

A caminhada seguiu até o entroncamento com a BR-419, em um trajeto planejado para permitir a coleta de resíduos ao longo do caminho. A chuva que ameaçava o evento não desanimou os participantes, que concluíram o percurso com sucesso, reforçando a importância de atitudes sustentáveis no cotidiano.

O projeto Sapicuá Pantaneiro, que acolheu a largada do evento, também foi destacado como uma iniciativa de inclusão social e sustentabilidade. “O Sapicuá oferece capacitação para mulheres da comunidade, além de promover atividades culturais, como a Bruaca Literária, que incentiva a leitura entre as crianças”, explicou Grace Feliciano.

A Caminhada Ecológica representa um esforço conjunto entre instituições, empresas e a população de Aquidauana, unindo a prática esportiva à conscientização ambiental. A expectativa é de que novas edições sejam realizadas em breve, ampliando o alcance dessa importante mensagem para outras áreas da cidade.

Assista à reportagem: