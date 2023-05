Caminho para Morro do Paxixi passa por manutenção e limpeza

Limpeza durante a semana / Foto: Divulgação

A equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais esteve durante a semana passada trabalhando na melhoria do acesso ao Morro do Paxixi, um dos principais pontos turísticos de Aquidauana.

O caminho do atrativo teve lixo e limpeza de matagal retirado por máquinas e homens, desde a limpeza até o patrolamento no trecho do Mirante do Paxixi até o distrito.

Nas ruas do Distrito de Camisão, o serviço melhorou as condição de passagem aos moradores e turistas, pois em muitas vias se formaram buracos e crateras por conta da força da enxurrada das últimas chuvas.