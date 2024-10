Camisão comemora aniversário com passeio ciclístico

Divulgação

O Distrito de Camisão, em Aquidauana, será o ponto de encontro de ciclistas de todas as idades no dia 23 de novembro. Em comemoração ao aniversário do distrito, o "Bike Tour Camisão 2024" promete ser um evento marcante para os amantes do ciclismo e da natureza, promovendo a saúde, o lazer e a integração comunitária.



Organizado pela Rota Serra Charme Paxxi e pela Associação dos Empreendimentos do Corredor Turístico Paxxi (AECO PAXI), o passeio é gratuito e começará às 7h na praça central de Camisão.



O evento contará com um café da manhã especial para os participantes, brindes e suporte técnico durante todo o trajeto, proporcionando uma experiência segura e prazerosa para todos.



O Bike Tour faz parte das comemorações do distrito, que foi oficialmente incluído no calendário municipal de Aquidauana. Com a sanção do prefeito Odilon Ribeiro, o dia 20 de novembro passa a ser a data oficial de celebração de Camisão, reforçando a importância histórica e cultural do local.



Além de promover o esporte, o passeio ciclístico é uma oportunidade para que os moradores e visitantes conheçam as belezas naturais da região, fortalecendo o turismo e consolidando Camisão como um destino atrativo para atividades ao ar livre.



“O evento busca valorizar a cultura e o contato com a natureza, que são marcas do nosso distrito”, destacaram os organizadores.



Os interessados em participar do Bike Tour Camisão 2024 podem obter mais informações pelo telefone (67) 99128-9462.