Camisão exalta o turismo com a Rota Serra e Charme Paxixi

O distrito de Camisão, localizado no município de Aquidauana, é um lugar que exala tranquilidade e charme rústico com uma atmosfera acolhedora, ideal para os visitantes que buscam uma experiência autêntica do Pantanal Sul. Para traduzir este sentimento, o Sebrae/MS e a Associação dos Empreendimentos do Corredor Turístico Paxixi (Aecopaxi) lançam a Rota Serra e Charme Paxixi, que abrange estabelecimentos presentes na região e oferece ao público um destino promissor para o turismo de aventura e contemplação em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o gerente da Regional Oeste do Sebrae/MS, Matheus Oliveira, a consolidação da rota vem de uma atuação conjunta de apoio aos empreendedores locais. “Trabalhamos em Camisão há mais de um ano, desde a formalização da Aecopaxi, até as ações de qualificação para os empresários. Foram oferecidas consultorias para que os estabelecimentos pudessem se especializar e oferecer uma experiência mais rica aos visitantes. Hoje temos pousadas reformadas, com um atendimento de qualidade e um melhor aproveitamento das potencialidades naturais. Então, a rota é uma forma de mostrar isso para as pessoas e atrair mais turistas para a região”, pontuou Matheus.

Composta por empresas ligadas ao turismo e a gastronomia como pousadas, pesqueiros, propriedades rurais, restaurantes e produções alimentícias locais, a rota traz a identificação dos espaços. Foram instaladas placas de sinalização que oficializam o destino ao longo da MS-345, conhecida como Estrada Parque, apontando onde estão os empreendimentos participantes da iniciativa para os visitantes que vem conhecer a região ou estão de passagem, vindo de Campo Grande em direção a Bonito. Ao todo, são 22 placas referentes aos estabelecimentos pertencentes à rota, sete placas de direção e três placas gerais de sinalização do destino.

A sinalização da Rota Serra e Charme Paxixi foi entregue à região pela diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, juntamente com os conselheiros do Sebrae/MS, Luiz Claudio Fornari, vice-presidente regional do Sistema Fiems, e Ricardo Senna, secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). A ação aconteceu simultaneamente ao Pantanal Tech, realizado nos dias 28 e 29 de junho, que reuniu profissionais, empreendedores e entusiastas da inovação no coração do Pantanal.

Tendo como cartão postal o Morro do Paxixi, Camisão se destaca pela paisagem que inspira o relaxamento e o contato com a natureza, e está repleto de atividades turísticas, como pesca esportiva, rafting, trilhas, corridas e flutuação, além de opções ligadas a gastronomia como restaurantes, vinícolas e agroindústrias com produções locais. Para apresentar as opções ao público, a Rota Serra e Charme Paxixi, reúne cerca de 22 empreendimentos que fazem parte da Aecopaxi.

Segundo a presidente da Associação, Mirian Coura Aveiro, com a concretização da ideia, foi possível integrar os empreendedores e mapear as atividades oferecidas por cada estabelecimento, o que traz a valorização dos negócios presentes na região e mais visibilidade para os atrativos.

“Nossa meta é trabalhar realmente essa cadeia produtiva e agregar valor e autoria ao destino. Chamamos de ‘Rota Serra e Charme Paxixi’ para mencionar o morro e identificar onde estamos localizados, e foi um trabalho realizado com a colaboração de todos. O Sebrae não só traz ideias, mas também ajuda a executar, e isso faz toda a diferença. A proposta agora é dar continuidade a qualificação dos empreendimentos, além de cobrar do poder público melhorias na parte de acessibilidade, iluminação e internet, por exemplo, que são necessárias, mas que não nos cabem”, contextualiza Miriam.

Os empreendedores são acompanhados pelo Sebrae com capacitações e treinamentos para melhorar os negócios e garantir a sustentabilidade, preservando a cultura local com a essência da hospitalidade pantaneira. Um dos empresários que buscaram a qualificação e aprimoraram o negócio foi Ely Fernandes, do Rancho do Ely, que é pescador profissional e, agora, também condutor de turismo. A partir do treinamento, oferecido pelo Sebrae, ele conduz a trilha “Encantos do Cerrado”, que é acessível para todas as idades e proporciona mirantes com vistas únicas do rio Aquidauana.

De acordo com o empreendedor, a consolidação da Rota Serra e Charme Paxixi é um passo importante para o grupo. “Isso representa um marco para o turismo da Estrada Parque e do distrito de Camisão e foi fundamental para a conexão definitiva dos atrativos e para podermos mostrar as belezas cênicas de Camisão e da rota Pantanal Bonito”, ressaltou Ely.

Com uma identidade bem definida e um trabalho contínuo de desenvolvimento e promoção, os empreendedores se preparam para receber visitantes de todo o país, oferecendo uma experiência turística única, repleta de charme e autenticidade, como o arquiteto e urbanista Roberto Araújo, proprietário do Rancho Pé de Cedro.

Repleto de objetos e mobiliários de época, o Rancho busca, com sua riqueza histórica, ativar a memória afetiva dos visitantes, criando conexões com o passado e tornando a estadia especial. Com o apoio do Sebrae, Roberto implementou melhorias, principalmente, na parte da culinária com incrementos na forma de servir o café da manhã. O empreendedor destaca a importância do apoio que receberam para a consolidação da rota e a relevância da parceria com Sebrae.

“Durante o Pantanal Tech, diretores do Sebrae/MS estiveram presentes em nossos empreendimentos, fortalecendo parcerias e destacando o potencial do Pantanal como um polo tecnológico e empreendedor. Agradecemos pela colocação das placas e estamos animados para receber, com qualidade, todos os visitantes que gostariam de vir para nossa região”, ressaltou Roberto.

