CamisÃ£o ganha agÃªncia de Turismo Receptivo e promete ainda mais desenvolvimento na regiÃ£o

O distrito de Camisão, localizado em Aquidauana, dá um grande passo para impulsionar o turismo local com a inauguração da Genuíno 67, a primeira agência de turismo receptivo da região. A iniciativa busca organizar e profissionalizar os serviços turísticos já existentes, garantindo mais estrutura e segurança para os visitantes.

A Genuíno 67 funciona de segunda a segunda e oferece diversos passeios que incluem seguro-aventura. Os agendamentos ocorrem via WhatsApp ou presencialmente na agência, que está instalada em um casarão histórico. O espaço também abriga uma Casa do Artesão, onde são comercializados produtos regionais, como geleias, doces, artesanato, queijos e faixas pantaneiras, atuando como um ponto de colaboração entre os produtores locais.

A ideia da agência surgiu com o objetivo de estruturar o turismo da região, abrangendo não apenas a Estrada Parque, que conecta Palmeiras, Piraputanga e Camisão, mas também firmando parcerias com destinos como Bonito, Bodoquena e o Linal Sul. A proposta incentiva os turistas a permanecerem mais tempo na região, aproveitando ao máximo as experiências que o local oferece.

A demanda por turismo na região cresce de forma expressiva. A vinícola local já se tornou a mais visitada do país fora da região Sul, e a ocupação das pousadas e cabanas atinge uma média de 85%, com hospedagens movimentadas durante toda a semana. A nova agência surge como um meio de atender esse público com serviços seguros e organizados.

O projeto conta com o apoio do Catalogando Aventuras, da Secretaria de Turismo (SecTour), do Sebrae e da Ecopaxi, associação que representa a região do Paxixi. Os organizadores também buscam parcerias com a Fundação de Turismo do Estado para ampliar a divulgação e consolidação da agência no mercado.

Outro destaque do projeto é a participação de um produto local em um concurso nacional: a geleia de tererê, que recentemente recebeu o selo "Made in Pantanal", concorre ao título de melhor geleia do país em um concurso promovido pelo Ministério da Agricultura. Esse reconhecimento reforça a importância da valorização dos produtos regionais e seu potencial para alavancar a economia local.

Com uma localização privilegiada e uma vista frontal para o Morro Azul, o casarão que abriga a Genuíno 67 está em processo de estruturação para oferecer experiências gastronômicas exclusivas, que serão divulgadas em breve.



Para acompanhar as novidades e agendar passeios, os interessados podem seguir o perfil no Instagram: @casarao_genuino_67_ms.

A expectativa é que a agência contribua para fortalecer o turismo da região, gerando novas oportunidades e promovendo Camisão como um destino imperdível no Mato Grosso do Sul.

