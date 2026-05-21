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Saúde

Campanha de vacinação contra a Influenza continua em Bonito com doses para toda a população

Neste sábado (23) e no dia 30 de maio, vacinação acontece das 7h às 11h no ESF Centro

Da redação

Publicado em 21/05/2026 às 12:48

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Proteção contra a influenza faz parte da rotina de vacinação no SUS / Erasmo Salomão/Ministério da Saúde

A Prefeitura de Bonito informa que a campanha de vacinação contra a Influenza continua, com a vacina disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A imunização protege contra as cepas atualizadas do vírus, prevenindo casos graves e complicações causadas pela doença.

Neste sábado (23), a vacinação acontece das 7h às 11h no ESF Centro. No dia 30 de maio, também haverá vacinação no mesmo local e horário, das 7h às 11h. Para receber a dose, é necessário levar documento pessoal e o cartão de vacinação.

A Prefeitura reforça que vacinar é um ato de cuidado com você, com sua família e com toda a cidade. A campanha segue aberta para toda a população, sem restrição de grupos prioritários, conforme orientação do Ministério da Saúde. Mais informações podem ser obtidas diretamente no ESF Centro ou pelo telefone da Secretaria Municipal de Saúde.

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