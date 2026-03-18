Campanhas reforçam prevenção do câncer de colo do útero e alerta para tuberculose em Bonito

Ministério da Saúde

Março é o mês de reforçar um compromisso que não pode esperar: a sua saúde. A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participa das campanhas Março Lilás e Março Verde, que alertam a população sobre a prevenção de duas doenças que exigem atenção e cuidados contínuos.

O Março Lilás tem como foco a prevenção do câncer de colo do útero, uma doença que apresenta grandes chances de cura quando descoberta em estágios iniciais. A campanha orienta as mulheres sobre a importância da realização periódica do exame preventivo, que pode identificar lesões precursoras antes mesmo do desenvolvimento do câncer.

Já o Março Verde chama atenção para os sinais da tuberculose, doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões e ainda representa um desafio para a saúde pública. Os principais sintomas incluem tosse persistente por mais de três semanas, cansaço excessivo, febre no fim do dia, sudorese noturna e perda de peso. O tratamento é gratuito e oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que a população fique atenta aos sinais do corpo e procure a unidade de saúde mais próxima ao menor sinal de alteração. Manter exames e consultas em dia é fundamental para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.

As campanhas reforçam o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a qualidade de vida da população bonitense.

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