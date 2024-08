Campo Grande receberá evento histórico de carros antigos

Divulgação

Campo Grande se prepara para um evento memorável, que acontece entre os dias 23 e 25 de agosto, e trará à vida o charme e a elegância dos carros antigos das décadas de 1920 em diante.

A RetrocarMS é idealizada pela Associação Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados-MS. O lançamento da exposição acontece na quarta-feira, 7, durante a 17ª edição do renomado Festival do Sobá e contará com uma pequena amostra dos veículos que estarão disponíveis, sendo um Ford Mustang 1966 e um VW Fusca 1962.

Luiz Paulo Domingos da Costa é vice-presidente do Clube Confraria do Fusca e Derivados e organizador do evento. Ele tem 35 anos e há 10 possui um fusca modelo 1977. Ao site O Pantaneiro, ele expressou seu entusiasmo.

"Estamos prestes a tornar um sonho em realidade com este evento. A ansiedade e felicidade estão tomando conta de todos os envolvidos. Campo Grande precisa de um evento desta magnitude e proporção. O estado inteiro tem eventos de carros antigos, menos a capital, e estamos dispostos a mudar este cenário. Será uma festa para a família, para colecionadores que têm carros que foram da família por anos e têm o prazer de expor sua herança com um sentimento de amor."

O evento promete uma verdadeira viagem no tempo, oferecendo aos visitantes a oportunidade de reviver memórias e recordações de uma infância marcante ou de entes queridos. Além da exibição dos carros, haverá atrações musicais das décadas de 50, 60, 70 e 80, um mercado de pulgas, comércio de miniaturas e um ambiente familiar com muito entretenimento para todas as idades.

Os clubes de carros antigos de diversas cidades do estado e de outras regiões, como Paraná, Mato Grosso, Paraguai e São Paulo, também estarão presentes, enriquecendo ainda mais o evento com a diversidade e a beleza dos veículos expostos.

CONVITE

A programação completa será lançada no dia 7 de agosto de 2024, durante a 17ª edição do renomado Festival do Sobá, na Feira Central de Campo Grande. Os portões do evento serão abertos no dia 23 de agosto, sexta-feira, a partir das 12h.

Veja mais fotos: