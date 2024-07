Campo Grande terá novos voos e conexões para o exterior

Riedel recebeu o diretor de Relações Institucionais da Azul, Fábio Campos / Saul Schramm/Governo do Estado

A companhia aérea Azul anunciou novos voos de Campo Grande para Belo Horizonte (aeroporto de Confins). O diretor de Relações Institucionais da Azul, Fábio Campos, acompanhado do deputado federal Beto Pereira, deu a notícia ao governador Eduardo Riedel nesta quinta-feira, 4.

O destino de Confins é o segundo hub (centro de distribuição de voos) da companhia aérea. A partir de setembro, a capital de Mato Grosso do Sul ganha novas possibilidades de conexões com novos voos três vezes por semana.

“É um prazer para a Azul anunciar essa rota. A gente conecta agora Campo Grande não só ao principal hub da Azul, que é Campinas, mas também ao nosso segundo hub, com novas possibilidades de conexões, tanto domésticas quanto internacionais. É um voo que a gente começa agora. Já estamos falando de vender em breve e começar as operações aí em setembro, proporcionando desenvolvimento socioeconômico não só aqui da região”, contou o diretor Fábio Campos.

Beto Pereira destacou a importância das novas rotas. “As passagens vão estar à venda em breve. É um importante feito para Mato Grosso Sul e para Campo Grande”, avaliou o deputado.

*Com informações do Governo do Estado.