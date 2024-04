Cantor Chrystian é confirmado no 2° Festival de Pesca Esportiva em Bonito

Primeira atração confirmada / Divulgação

O cantor Chrystian está confirmado no 2° Festival de Pesca Esportiva no distrito Águas do Miranda, em Bonito. O Sertanejo deve subir ao palco no dia 27 de abril. O evento tem por objetivo reforçar o potencial turístico da região e movimentar a economia local em períodos de baixa temporada.

Serão dois dias de eventos, entre 27 e 28 de abril. A programação inclui ainda, shows com artistas locais e regionais, feira de exposições, praça de alimentação, palestras, oficinas e pescaria infantil.

As inscrições e o regulamento estão disponíveis pelo link. São gratuitas e estão limitadas em 60 equipes, sendo contabilizadas por ordem de preenchimento do formulário e enviadas pelo link. Para maiores informações, falar com Secretaria de Turismo de Bonito (67) 99254-8990 ou com o Bonito Convention & Visitors Bureau 3255-2207

O campeonato será na modalidade pesque e solte, seguindo as medidas de pescado estabelecidas pelos órgãos fiscalizatórios, sendo uma única categoria de disputa: por dupla ou trio, incluindo o guia de pesca/piloteiro, concorrendo na mesma modalidade e mesmo regulamento. As equipes inscritas para pesca em dupla ficam proibidas de levar o terceiro pescador.

O trecho da competição será no Rio Miranda do trecho a partir do Rio Nioaque até o Pesqueiro do DAVI, não sendo permitido ultrapassar esse limite. Ressalta-se que no Rio Nioaque não é permitido pescar, assim como próximo das cachoeiras e corredeiras, conforme legislação.