Caravana da Sudeco chega a Bonito na terÃ§a com atendimento gratuito ao pÃºblico

DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Bonito

Bonito recebe nesta terça-feira (16), a Caravana da Sudeco, iniciativa que reúne instituições financeiras, entidades de apoio empresarial e órgãos públicos para apresentar oportunidades de crédito, orientação e desenvolvimento a empreendedores, investidores e produtores rurais.

A programação será realizada na Praça da Liberdade, das 9h às 18h, com atendimentos ao público, palestras e orientações voltadas ao fortalecimento dos negócios e ao desenvolvimento econômico regional.

O evento contará com a participação de importantes parceiros, entre eles Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sicredi, Sicoob, Sebrae, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Associação Empresarial de Bonito (ASSEB), Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Cactvs e Prefeitura de Bonito.

Reconhecida como uma das principais ações de incentivo ao desenvolvimento econômico da região Centro-Oeste, a Caravana da Sudeco aproxima empresários, produtores rurais, gestores públicos e instituições financeiras, facilitando o acesso à informação, às linhas de crédito e às ferramentas de apoio disponíveis para quem deseja investir, expandir ou iniciar um negócio.

Durante o evento, os participantes poderão esclarecer dúvidas, conhecer alternativas de financiamento e receber orientações especializadas para impulsionar seus projetos, além de ampliar o contato com instituições e programas voltados ao fortalecimento da atividade econômica.

A participação é gratuita e aberta ao público. A expectativa é reunir empreendedores, comerciantes, produtores rurais, profissionais liberais e demais interessados em conhecer as oportunidades disponíveis para investir, ampliar ou iniciar novos empreendimentos, contribuindo para o crescimento econômico e a geração de novas oportunidades em Bonito e região.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!